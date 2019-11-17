Tite’den ‘Galatasaray’ açıklaması

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler - Galatasaray’a attığı goller, Brezilyalı genç futbolcu Rodrygo’nun kariyerini bir anda değiştirdi. Eflatun-beyazlıların 18 yaşındaki futbolcusu, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sarı-kırmızılılara üç gol birden atınca bir anda dünyanın ilgisini çekti.

‘Tanımıyordum, tanımam da gerekmiyordu’

İlgisi çekilenler arasında Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite de vardı. Deneyimli çalıştırıcı genç ismi ilk kez milli takıma çağırmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tite “Açıkçası onu ben de tanımıyordum. Ama milli takıma seçmek için zaten tanımam da gerekmiyordu. Galatasaray karşısında yaptıklarını görmek benim için yeterli oldu” dedi.

‘Kameralara bakmadı, mütevazı yaşadı’

Tite şöyle devam etti: “Galatasaray maçında golü attıktan sonra doğruca asisti yapan Benzema’ya koştu. Üçüncü golü attıktan sonra kameralar onu çekiyorda ancak o bununla ilgilenmedi, kameralara bakmadı. Topu aldı, öptü ve mütevazı bir sevinç yaşadı. Ailesine böyle bir çocuk yetiştirdikleri için saygılarımı sunarım. Bence Rodrygo tüm genç futbolcular için hayallerinin gerçeğe dönüşebileceğinin bir göstergesidir”.

Arjantin karşısında ilk forma

Öte yandan ilk kez Brezilya Milli Takımı’na davet edilen Rodrygo, Sambacılarla ilk kez de sahneye çıktı. Suudi Arabistan’da Brezilya’nın Arjantin’e 1-0 yenildiği karşılaşmada Gabriel Jesus’un yerine 70. dakikada oyuna dahil olan futbolcu, ilk kez Brezilya forması giydi.



