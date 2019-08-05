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05.08.2019 - 14:09| BURSA (AA)

TOFAŞ, ABD'li oyuncu Lojeski'yi transfer etti

TOFAŞ Basketbol Takımı, Belçika pasaportlu ABD'li forvet Matt Lojeski ile 1 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TOFAŞ, ABD'li oyuncu Lojeski'yi transfer etti

 

Bursa ekibi, geçtiğimiz sezon Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile THY Avrupa Ligi'nde forma giyen tecrübeli şutör Matt Lojeski ile 1 1 yıllık anlaşma sağladı. Son 6 yılını Yunanistan’da geçiren 1985 doğumlu ve 1,98 metre boyundaki Lojeski, 2013-2017 yıllarında Olympiakos, son 2 sezonda ise Panathinaikos forması giydi.

 

Belçika Milli Takımı’nda da görev yapan ABD’li oyuncu, geçtiğimiz sezon Panathinaikos ile çıktığı 25 THY Avrupa Ligi maçında 6.5 sayı, 2.2 ribaunt ve yüzde 35.6 üç sayı isabet oranı, Yunanistan liginde de 21 maçta 8.7 sayı, 2 ribaunt, 1.9 asist ve yüzde 48.3 üç sayı isabet oranı ortalamalarını tutturdu.

  

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