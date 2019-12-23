Tofaş-Anadolu Efes maçının heyecanı Misli.com'da

Eurocup’ta son 16’ya kalan Tofaş bunu tarihinde ilk kez gerçekleştirdi. Ligde ise üçüncü sırayı yeniden ele geçirmek isteyen Bursa ekibi güçlü rakibini devirmenin hesaplarını yapıyor. Euroleague’de bu sezon gösterdiği performansla beğeni kazanan Anadolu Efes ise sahasında CSKA Moskova’ya son topta kaybederek önemli bir fırsatı kaçırdı. Lacivert-beyazlılar galip gelmeleri halinde normal sezonu lider bitirme adına çok önemli bir avantaj yakalayacaktı.

Kompakt bir takım görünümündeki Tofaş özellikle iç sahada başarılı ve skorer bir grafik çiziyor. Ev sahibinde Lojeski harici eksik görünmüyor. Anadolu Efes’te ise Dunston’un yokluğu devam ederken en büyük kozları yine Larkin olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Tofaş evinde bu sezon çıktığı 10 resmi maçın 9’unda 80 sayı ve üzerinde skor üretti.

Anadolu Efes bu sezon deplasmanda çıktığı 14 maçın 10’unda 80 sayı ve üzerinde skor üretti.

Tofaş sahasında oynadığı 6 karşılaşmanın 3’ünde ilk yarıları da önde bitirebildi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek heyecan dolu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %67 gibi ezici bir çoğunluğu Tofaş’ın 81.5 sayı üzeri skor üreteceği görüşünde.