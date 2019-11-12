TOFAŞ, lider Partizan'ı konuk edecek

TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya'dan Robert Lottermoser, Litvanya'dan Gytis Vilius ve Yunanistan'dan Vasiliki Tsaroucha hakem üçlüsü yönetecek.

Grupta yaptığı 6 maçın 3'ünü kazanan ve 9 puanla 3. sırada bulunan mavi-yeşilli ekip, Partizan NIS karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak son 16 turu için avantaj elde etmek istiyor.

Grupta tek yenilgi yaşayan Partizan NIS, aldığı 5 galibiyetle lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında Belgrad'da oynanan maçta Partizan NIS salondan 93-80 galip ayrılmıştı.