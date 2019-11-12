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12.11.2019 - 13:28 |

TOFAŞ, lider Partizan'ı konuk edecek

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında yarın sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan NIS ile karşılaşacak.

TOFAŞ, lider Partizan'ı konuk edecek

TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya'dan Robert Lottermoser, Litvanya'dan Gytis Vilius ve Yunanistan'dan Vasiliki Tsaroucha hakem üçlüsü yönetecek.

Grupta yaptığı 6 maçın 3'ünü kazanan ve 9 puanla 3. sırada bulunan mavi-yeşilli ekip, Partizan NIS karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak son 16 turu için avantaj elde etmek istiyor.

Grupta tek yenilgi yaşayan Partizan NIS, aldığı 5 galibiyetle lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında Belgrad'da oynanan maçta Partizan NIS salondan 93-80 galip ayrılmıştı.

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