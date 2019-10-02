TOFAŞ-Limoges: 84-71

ULEB Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Fransa temsilcisi Limoges'u evinde 84-71 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayarak Williams ve Lojeski ile sayılar bulan TOFAŞ, 5. dakikada 10-3'lük skor üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi avantajıyla rakibi üzerinde baskı kuran Bursa temsilcisi, özellikle boyalı alandan etkili olduğu çeyreği 25-15 üstün bitirdi.

İkinci periyoda dengeli bir oyunla başlayan TOFAŞ, Berk Uğurlu ile White'ın da devreye girmesiyle skor üstünlüğünü korudu ve 12. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 30-17. Aradaki farkın rahatlığıyla kalan dakikaları set hücumlarıyla iyi değerlendiren mavi-yeşilliler, soyunma odasına 42-33 önde gitti.

Üçüncü periyota da rakibine üstünlük kurarak başlayan Bursa temsilcisi, Berkan Durmaz ve Lojeski ile dış hücumlardan sayılar bularak 22. dakikada skoru 49-35'e getirdi. Fransız temsilcisi Sanford ve Boutsile ile bulduğu sayılarla farkı 27. dakikada 6 sayıya kadar indirdi: 55-49. Başantrenör Orhun Ene'nin aldığı molanın ardından parkeye sert bir oyun yapısıyla dönen TOFAŞ, 10-0'lık seri yakalayarak skoru 65-49'a getirdi ve çeyrek bu skorla bitti.

Açılan farkla beraber seyirci desteğini de arkasına alan TOFAŞ, rakibinin geri dönüşüne izin vermedi ve maç Bursa temsilcisinin 84-71 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Matej Boltauzer (Slovenya), Sebastien Clivaz (İsviçre)

TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 12, White 19, Phillip 17, Lojeski 15, Williams 13, Berkan Durmaz 3, Berk Uğurlu 3, Muhsin Yaşar 2

Limoges: Ginyard 10, Christon 21, İnvernizzi 6, Diagne, Sanford 11, Mbala, Crusol, Varanauskas, Conklin 9, Lang, Boutsiele 14

1. Periyot: 25-15

Devre: 42-33

3. Periyot: 65-49