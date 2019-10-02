Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEurocupTOFAŞ-Limoges: 84-71
02.10.2019 - 22:49 | | BURSA (AA)

TOFAŞ-Limoges: 84-71

ULEB Avrupa Kupası'nda temsilcimiz Tofaş evinde Limoges'e şans tanımadı.

TOFAŞ-Limoges: 84-71

 

ULEB Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Fransa temsilcisi Limoges'u evinde 84-71 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayarak Williams ve Lojeski ile sayılar bulan TOFAŞ, 5. dakikada 10-3'lük skor üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi avantajıyla rakibi üzerinde baskı kuran Bursa temsilcisi, özellikle boyalı alandan etkili olduğu çeyreği 25-15 üstün bitirdi.

İkinci periyoda dengeli bir oyunla başlayan TOFAŞ, Berk Uğurlu ile White'ın da devreye girmesiyle skor üstünlüğünü korudu ve 12. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 30-17. Aradaki farkın rahatlığıyla kalan dakikaları set hücumlarıyla iyi değerlendiren mavi-yeşilliler, soyunma odasına 42-33 önde gitti.

Üçüncü periyota da rakibine üstünlük kurarak başlayan Bursa temsilcisi, Berkan Durmaz ve Lojeski ile dış hücumlardan sayılar bularak 22. dakikada skoru 49-35'e getirdi. Fransız temsilcisi Sanford ve Boutsile ile bulduğu sayılarla farkı 27. dakikada 6 sayıya kadar indirdi: 55-49. Başantrenör Orhun Ene'nin aldığı molanın ardından parkeye sert bir oyun yapısıyla dönen TOFAŞ, 10-0'lık seri yakalayarak skoru 65-49'a getirdi ve çeyrek bu skorla bitti.

Açılan farkla beraber seyirci desteğini de arkasına alan TOFAŞ, rakibinin geri dönüşüne izin vermedi ve maç Bursa temsilcisinin 84-71 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Matej Boltauzer (Slovenya), Sebastien Clivaz (İsviçre)
TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 12, White 19, Phillip 17, Lojeski 15, Williams 13, Berkan Durmaz 3, Berk Uğurlu 3, Muhsin Yaşar 2
Limoges: Ginyard 10, Christon 21, İnvernizzi 6, Diagne, Sanford 11, Mbala, Crusol, Varanauskas, Conklin 9, Lang, Boutsiele 14
1. Periyot: 25-15
Devre: 42-33
3. Periyot: 65-49

 

Beşiktaş, Wolverhampton hazırlıklarını tamamladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

RB Leipzig Lyon maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?

RB Leipzig Lyon maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?

Lille Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lille Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Koller, Trabzonspor'un hücum gücünden çekiniyor

Koller, Trabzonspor'un hücum gücünden çekiniyor

Slavia Prag-Borussia Dortmund: 0-2

Slavia Prag-Borussia Dortmund: 0-2

Sıradaki Haber