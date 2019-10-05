TOFAŞ-Sigortam.net İTÜ Basket: 123-80

Basketbol Süper Ligi ikinci hafta maçında TOFAŞ, Sigortam.net İTÜ Basket'i 123-80 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Williams ve Phillip ile etkili olan TOFAŞ, 5. dakikada 11-6 skor üstünlüğü yakaladı. Coleby'in basketiyle farkı 3'e indiren (11-8) Sigortam.net İTÜ Basket'e, Lojeski ve Williams ikilisiyle karşılık veren Bursa temsilcisi, 9-0'lık seriyle farkı çift hanelere çıkardı: 20-8. Kalan dakikalarda iyi oyunu sürdüren mavi-yeşilliler, ilk çeyreği 31-16 önde bitirdi.

İkinci periyota da iyi başlayan TOFAŞ, dış hücumlardan Barış Ermiş ve Dj White ile sayılar bularak 13. dakikada farkı 17'ye çıkardı: 37-20. Boyalı alanda Muhsin Yaşar ve Williams'ın sertliğini hem hücumda hem de savunmada iyi değerlendiren Bursa temsilcisi, 17. dakikada da 8-0'lık seri buldu ve fark 21'e (45-24) kadar yükseldi. Farkın iyice arttığı çeyrekte rakibinin direncini baskılı oyunla kıran TOFAŞ, soyunma odasına 62-31'lik skorla gitti.

Üçüncü periyota genç oyuncusu Muhaymin Mustafa'nın sayılarıyla başlayan TOFAŞ, 8-0'la serilerine bir yenisini daha ekleyerek 21. dakikayı 65-31'lik skorla geçti. Oyun geneline yaydığı sertliğe bu çeyrekte de devam eden mavi-yeşilliler, final periyoduna 97-58'lik üstünlükle girdi.

Son çeyrekte farkın açılmasıyla daha genç bir ilk beş ile maça devam TOFAŞ, sahadan 123-80 galip ayrıldı.

Şiddetli yağış nedeniyle elektrik kesintisi

Bursa'da gece saatlerinde başlayan ve gün içinde devam eden şiddetli yağış, TOFAŞ Spor Salonu'nda elektrik kesintisine neden oldu. İlk çeyreğin 5. dakikasında yaşanan elektrik kesintisi yüzünden oyun kısa süre durdu. Yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından jeneratörün devreye girmesiyle ışıklar yeniden yandı ve maç tekrar başladı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Özge Şentürk

TOFAŞ: Berkan Durmaz 13, Berk İbrahim Uğurlu 8, Phillip 9, Lojeski 7, Williams 32, Muhaymin Mustafa 9, Berkan Aksu, Barış Ermiş 11, Batın Tuna 5, Dj White 13, Bora Satır 2, Muhsin Yaşar 14

Sigortam.net İTÜ Basket: Mehmet Yağmur 9, Cenk Akyol 8, Huff 9, Goodwin 18, Coleby 13, Burak Selen, Semih Say, Yunus Akçay 2, Kerem Gönlüm 4, Ramazan Tekin 4, Williams 13

1. Periyot: 31-16, Devre: 62-31, 3. Periyot: 97-58