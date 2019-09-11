Basketbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerBasketbolTOFAÅž - Teksüt BandÄ±rma: 86-108
11.09.2019 - 23:17| AA

TOFAÅž - Teksüt BandÄ±rma: 86-108

Gloria KupasÄ±'nda TeksÃ¼t BandÄ±rma, TOFAÅž'Ä± 108-86 yendi.Â

TOFAÅž - Teksüt BandÄ±rma: 86-108

Antalya'da erkek basketbol takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda dÃ¼zenlenen Gloria KupasÄ±'nda TeksÃ¼t BandÄ±rma, TOFAÅž'Ä± 108-86 yendi.Â 

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nÄ±n ev sahipliÄŸinde bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilen turnuvanÄ±n ilk maÃ§Ä±nda TOFAÅž ile TeksÃ¼t BandÄ±rma takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

TeksÃ¼t BandÄ±rma, ilk periyotu 3 sayÄ± farkla geride kapatmasÄ±na raÄŸmen devreye 45-50 Ã¶nde girdi. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ periyotta da TofaÅŸ'a karÅŸÄ± oyun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruyan TeksÃ¼t BandÄ±rma, rakibini 108-86 maÄŸlup etti.Â 

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova, Galatasaray DoÄŸa Sigorta'nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± turnuva, 15 EylÃ¼l'de sona erecek.

Salon: Gloria Sports ArenaÂ 

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Mykola Ambrosov (Ukrayna), Vasiliki Tsouchara (Yunanistan)Â 

TOFAÅž: Emre TanÄ±ÅŸan, Muhaymin Mustafa 3, Berkan Durmaz 12, BarÄ±ÅŸ ErmiÅŸ 8, BatÄ±n Tuna 3, Dewayne 4, Bora SatÄ±r 5, Ezekiel 2, Phillip 26, Lojeski 10, Williams 9, Muhsin YaÅŸar 4Â 

TeksÃ¼t BandÄ±rma: Smith 16, Prewitt 15, Furkan HaltalÄ± 6, Erkin Åženel 3, SadÄ±k Emir Kabaca 5, Erkan YÄ±lmaz 15, Atakan Erdek 9, Åžehmus Hazer 11, Kalinoski 9, Alperen ÅžengÃ¼n 2, Terry 11, Berke Atar 6Â 

1. Periyot: 28-25Â 

Devre: 45-50Â 

3. Periyot: 61-82

    Anadolu Efes: 100 - Zalgiris Kaunas: 98
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    TOFAÅž - Teksüt BandÄ±rma: 86-108

    TOFAÅž - TeksÃ¼t BandÄ±rma: 86-108

    Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor mesaisi!

    FenerbahÃ§e'de Aytemiz Alanyaspor mesaisi!

    Alanyaspor'da, Welinton'a yeni sözleÅŸme

    Alanyaspor'da, Welinton'a yeni sÃ¶zleÅŸme

    Trabzonspor'da Sturridge geliÅŸmesi!

    Trabzonspor'da Sturridge geliÅŸmesi!

    SÄ±radaki Haber