TOFAÅž - TeksÃ¼t BandÄ±rma: 86-108

TOFAÅž - Teksüt BandÄ±rma: 86-108
Gloria KupasÄ±'nda TeksÃ¼t BandÄ±rma, TOFAÅž'Ä± 108-86 yendi.Â
Antalya'da erkek basketbol takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda dÃ¼zenlenen Gloria KupasÄ±'nda TeksÃ¼t BandÄ±rma, TOFAÅž'Ä± 108-86 yendi.Â
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nÄ±n ev sahipliÄŸinde bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilen turnuvanÄ±n ilk maÃ§Ä±nda TOFAÅž ile TeksÃ¼t BandÄ±rma takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.
TeksÃ¼t BandÄ±rma, ilk periyotu 3 sayÄ± farkla geride kapatmasÄ±na raÄŸmen devreye 45-50 Ã¶nde girdi. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ periyotta da TofaÅŸ'a karÅŸÄ± oyun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruyan TeksÃ¼t BandÄ±rma, rakibini 108-86 maÄŸlup etti.Â
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova, Galatasaray DoÄŸa Sigorta'nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± turnuva, 15 EylÃ¼l'de sona erecek.
Salon: Gloria Sports ArenaÂ
Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Mykola Ambrosov (Ukrayna), Vasiliki Tsouchara (Yunanistan)Â
TOFAÅž: Emre TanÄ±ÅŸan, Muhaymin Mustafa 3, Berkan Durmaz 12, BarÄ±ÅŸ ErmiÅŸ 8, BatÄ±n Tuna 3, Dewayne 4, Bora SatÄ±r 5, Ezekiel 2, Phillip 26, Lojeski 10, Williams 9, Muhsin YaÅŸar 4Â
TeksÃ¼t BandÄ±rma: Smith 16, Prewitt 15, Furkan HaltalÄ± 6, Erkin Åženel 3, SadÄ±k Emir Kabaca 5, Erkan YÄ±lmaz 15, Atakan Erdek 9, Åžehmus Hazer 11, Kalinoski 9, Alperen ÅžengÃ¼n 2, Terry 11, Berke Atar 6Â
1. Periyot: 28-25Â
Devre: 45-50Â
3. Periyot: 61-82