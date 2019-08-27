Basketbol SÃ¼per Ligi ve EuroCup'ta mÃ¼cadele edecek olan TOFAÅž, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Mustafa Vehbi KoÃ§ Spor Salonunda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Yeni sezon Ã¶ncesinde ise TOFAÅž Genel Menajeri Tolga Ã–ngÃ¶ren ve BaÅŸantrenÃ¶r Orhun Ene aÃ§Ä±klamalarda bulundu. YoÄŸun bir yaz dÃ¶neminden geÃ§tiklerini kaydeden Genel Menajer Ã–ngÃ¶ren, "TakÄ±mÄ±mÄ±z kuruldu, TarÄ±k Phillipin de kadroya dahi olmasÄ±yla birlikte transferlerimizi tamamladÄ±k. AntrenmanlarÄ±mÄ±z devam ediyor, 2 EylÃ¼lde Antalyada gideceÄŸiz ve buradaki 13 gÃ¼nlÃ¼k kampta 2 turnuva oynayacaÄŸÄ±z. ArdÄ±ndan 18-21 EylÃ¼lde evimizde UluslararasÄ± Cevat SoydaÅŸ TurnuvasÄ±nÄ± oynayacaÄŸÄ±z. 27 EylÃ¼lde de Bursaspor maÃ§Ä±yla lige baÅŸlayacaÄŸÄ±z"Â dedi.

SON 16'YA KALMAK Ä°STÄ°YORUZ

3 oyuncunun Milli takÄ±mlarda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ã–ngÃ¶ren, Ã¶zellikle bu sezon TOFAÅžÄ±n genÃ§lere verdiÄŸi Ã¶nemin sÃ¼receÄŸine iÅŸaret etti. DÃ¼nya KupasÄ± iÃ§in toplanan A Milli Basketbol TakÄ±mÄ±nÄ±n ÅŸu an kadrosunda yer alan Berk UÄŸurlu ve Berkan DurmazÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda U16 Milli TakÄ±mÄ±nÄ±n da kaptanÄ± BatÄ±n TunanÄ±n da gelecek vaat ettiÄŸini belirten Ã–ngÃ¶ren, "TÃ¼rkiyede ligi 3Ã¼ncÃ¼ bitirmiÅŸ bir takÄ±m olarak ne kadar ileriye gidebileceÄŸimiz soru iÅŸareti ancak yeni yÃ¼zler Ã§Ä±karma adÄ±na yeni hamlelerimiz olacak. Muhayminin daha fazla rol alacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Berkan Durmaz ve Muhsin YaÅŸar yapacaÄŸÄ± katkÄ±lar ile takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n ligde ve Avrupada alacaÄŸÄ± yeri belirlemesinde rol oynayacak. Berk UÄŸurlu 1996 doÄŸumlu, o da Ã§ok genÃ§ ve bÃ¼yÃ¼k beklentimiz var. Avrupada son 16ya bu sene kalmak istiyoruz. Bizi bu noktaya getirecek yerli ve yabancÄ± oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum diye konuÅŸtu.

BURSA'DA BASKETBOL Ä°VME KAZANDI

Yeni isimlerin kadroya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Ã–ngÃ¶ren, "Samuel MejianÄ±n yanÄ±na DJ White ve Matti kadromuza dahil ettik. Matt Ã¶zellikle son 7 yÄ±ldÄ±r Euroleaguede mÃ¼cadele etmiÅŸ Ã¼st seviye bir oyuncu. Bizim iÃ§in en Ã¶nemli konu yeni yÃ¼zlerin A TakÄ±ma entegre olmasÄ± ve TÃ¼rk basketbolunun geleceÄŸi iÃ§in yeni yerli oyuncularÄ±n yetiÅŸmesi. Bu sezon Bursaspor Basketbol da SÃ¼per Ligde yer alacak. Bursada basketbolun ivme kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. TOFAÅž ve Bursasporun bu seviyede olmasÄ± her hafta basketbol maÃ§Ä± heyecanÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ± BursanÄ±n ligde daha kuvvetli bir pozisyon almasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor"Â ifadelerini kullandÄ±.

ORHUN ENE: "YENÄ° BÄ°R TAKIM KURDUK"

TOFAÅž BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Orhun Ene iseÂ yeni sezona umutla baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Son 5-6 yÄ±llÄ±k dÃ¶nem iÃ§erisinde gerek kulÃ¼p organizasyonu, gerekse sahadaki basketbol adÄ±na Ã¶nemli aÅŸamalar kaydettiklerini sÃ¶yleyen deneyimli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, "O yÃ¼zden daha Ã¶nceki yÄ±llara kÄ±yasla Ã§ok daha farklÄ± bir hedefe doÄŸru gidiyoruz, bunun iÃ§in yeni bir takÄ±m kurduk. GeÃ§miÅŸte bizimle beraber oynayan oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ok katkÄ±larÄ± oldu, gÃ¶nÃ¼l ister ki uzun sÃ¼re ile oyuncularla Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m ama bu her zaman bizlerin elinde olmuyor. Yeni bir takÄ±m kurulduÄŸu zaman yeniden efor Ã§aba harcanÄ±yor, yeniden o kimyayÄ± oluÅŸturma adÄ±na birlikteliÄŸi saÄŸlamak da Ã¶nemli. Yeni sezon iÃ§in heyecanlÄ±yÄ±z dedi.

"ZOR BÄ°R SEZON BEKLÄ°YOR"

FenerbahÃ§e BEKO ve Anadolu Efesin geÃ§en seneden daha da gÃ¼Ã§lendiÄŸini kaydeden Orhun Ene, "Ä°ki takÄ±m da bu sene, geÃ§en seneki gÃ¼Ã§lerinin Ã¼zerine koydu ve daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaklar. Altta da 9 takÄ±m birbirine Ã§ok yakÄ±n. Play-Offa katÄ±lacak takÄ±mlar kadrolarÄ±nÄ± kurmuÅŸ durumda ve iddialÄ± takÄ±mlar var. 2 sene Ã¶nce hem ligde, hem de kupada final oynadÄ±k. GeÃ§en sene iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± olsa da ligi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bitirdik, yarÄ± finale kaldÄ±k. Bu sene bizi Ã§ok daha zor bir sezon bekliyor"Â diye konuÅŸtu.

"KALBÄ°MÄ°ZÄ°N BÄ°R KISMI BURSASPOR Ä°LE BERABER"

Bursaspor Basketbolun da SÃ¼per Ligde oynayacak olmasÄ±yla ilgili konuÅŸan Ene, "Bursaspor rakibimiz ancak biz bu durumu Ã§ok daha farklÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Ä°ki tane aynÄ± ÅŸehrin takÄ±mÄ±, sadece maÃ§ta rakip oluyorsunuz ama BursayÄ± temsil ediyoruz. Bursa basketbolunu yukarÄ± Ã§ekme adÄ±na bu ligde hep birlikte kol kola bir mÃ¼cadele gÃ¶stereceÄŸiz. OnlarÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± da bizi mutlu edecek, iki takÄ±mÄ±n alacaÄŸÄ± baÅŸarÄ±lar, birbirlerini olumlu etkileyecek. AramÄ±zda oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maÃ§larÄ±n sonucuna bakmadan birlikteliÄŸimizi, dostluÄŸumuzu bozmayalÄ±m. Ä°stanbulda her sezon 6-7 takÄ±m SÃ¼per Ligde oynuyor. Bursa gibi kaliteli bir ÅŸehrin iki takÄ±mÄ±nÄ±n bile az olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ä°nÅŸallah onlar iÃ§in de hayÄ±rlÄ± bir sezon olur. Kalbimizin bir kÄ±smÄ± da onlarla beraber"Â deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPA'DA TECRÃœBE KAZANDIK"

Bu sezon da EuroCupta mÃ¼cadele edecek olmalarÄ±yla ilgili dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini dile getiren Ene, "EuroCupta katÄ±lan takÄ±mlarÄ±n bÃ¼tÃ§elerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ortalama 6-7 milyon Euronun Ã¼zerinde oyuncu bÃ¼tÃ§esine sahipler. 17 milyon Euro ile Rusya takÄ±mlarÄ± var. OrasÄ± bir tecrÃ¼be. Saha iÃ§erisinde de baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman son 2 sezonda kaliteli kadromuz vardÄ± ama tecrÃ¼be eksikliÄŸimiz de vardÄ±. Bu eksikliÄŸinizi kapatabilmeniz iÃ§in para harcamanÄ±z gerekiyor. Biz kulÃ¼p olarak daha farklÄ± bir modelin peÅŸinde koÅŸuyoruz, 5-6 tecrÃ¼beli oyuncunun yanÄ±na milli takÄ±mda da oynayabilecek, organizasyona katkÄ± verecek genÃ§ oyuncularÄ± da dahil etmek istiyoruz. Bunu yaparken bazÄ± riskler alÄ±yorsunuz, bu risklerin sonucunda da 2 sene son 16nÄ±n ucuna geldik, uzatmalarda ya da bir ribaund alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in maÃ§lar kaybettik. Bunlar yaÅŸanabilecek ÅŸeyler. Kadromuza aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oyunculardan Ã¶te genÃ§ oyuncularÄ±mÄ±z tecrÃ¼be kazandÄ±, bu sene avantajÄ±mÄ±z bu. EuroCupÄ±n bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarÄ±ndan biri deÄŸiliz ama tecrÃ¼belendiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum"Â ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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