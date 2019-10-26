Tokgöz: Hocamız Djedje'yi kazanmak için çok uğraştı ama olmadı

Bir restoranda basın mensuplarıyla buluşan Tokgöz, yaptığı açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor'un iyi bir havaya girdiğini ve Malatya deplasmanından 3 puanla döneceklerine inandıklarını belirtti.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın kadro dışı bırakılan Brice Dja Djedje ile uzun süre ilgilendiğini anlatan Tokgöz, "Samet hoca Djedje'yi kazanmak için iki gün uğraştı. Ancak kendi problemlerinden dolayı bir türlü kazanamadık ve kadro dışı kaldı. Ben daha olgun davranmasını beklerdim. Bizim için önemli olan takımın birliğidir. Bizim için her oyuncu değerlidir." diye konuştu.

Tokgöz, takımın bütünlüğüne ve başarıya inanan bir ekiple yola devam ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Malatya deplasmanında zor bir maç olacak. Takımımızın mental ve kondisyon olarak hazır olduğuna inanıyorum. Takımda güzel bir hava var. Malatya deplasmanından 3 puanla çıkarsak, güneşli günler gelecek. Bülent Bölükbaşı'nın da kattığı değeri hiçbir zaman pas geçemeyiz. Takıma bir ağabey geldi. Futbolcularla konuşan, görüşen, kulüple iletişimi sağlayan biri. O köprüyü Bülent Bölükbaşı'yla ciddi anlamda sağladık."