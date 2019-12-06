'Tokyo'da önce final'

ERKAN AYRAÇ

İskoçya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya alarak Türkiye’ye bu alandaki ilk madalyasını kazandıran Emre Sakçı duygularını MİLLİYET’e anlattı.

- Madalyan Türk spor tarihinde bir ilk olmasıyla daha da anlamlandı. Duygularını alabilir miyiz?

Mutluyum, gururuluyum... Ülkeme böyle bir şey yaşatmak ve bir ilki başarmak gerçekten benim için çok önemli. Başarımın biraz daha anlam kazanması için bunun devamının gelmesi lazım. Bu madalyalar, yapılan dereceler, kırılan rekorlar gelecek nesillere yol açmalı.

- Hep yükselen bir başarı grafiğin var bunu neye bağlıyorsun?

Gerçekten çok çalışmaya ve çok istemeye bağlayabilirim. Kaçırdığım madalyalar ya da yarıştığım kötü bir yarış bile hepsi benim için bir tecrübe oldu. Aslında tecrübelendikçe her yarışa daha iyi hazırlanıyorsunuz. Bu tür organizasyonlarda olimpiyatta madalya almış sporcularla da yarışıyorsunuz. Onları geçmek, kürsüye çıkmak için çalışmalarınızla, tecrübelerinizi birleştirmeniz gerekiyor.

- Yüzmenin ön plana çıkmasında bir etken de sensin. Bu konuda ne düşünüyorsun?

Madalya almam evet beni çok gururlandırdı, çok mutlu etti. Ancak bizim çalışmalarımızın bir nedeni de yüzmeyi biraz daha öne taşımak. Futbolun, basketbolun arasına girmek için ben de arkadaşlarımla elimizden geleni yapacağız.

- Her sporcunun gönlünde olimpiyat madalyası yatar. Sence Tokyo’da madalya şansın nedir?

Bu şampiyonlar artık Tokyo öncesi son duraklar. Önümüzdeki zaman giderek azalıyor ve bunu iyi değerlendirmeliyiz. Olimpiyatlarda benim öncelikli hedefim final. Olimpiyatlarda finalimiz yok. Finale kalırsam da o yarışta herkes gibi benim de şansım olacak.