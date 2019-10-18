‘Tokyo’ya zirvede gideceğim’

ERKAN AYRAÇ - RÖPORTAJ

Halka kategorisinde Türkiye’ye ilk altınını kazandıran milli sporcu, “Bu yıl çok iyi gitmiyordu. Ancak Almanya’da aldığım madalya motivasyonumu tekrar tavana çıkardı. Bu performansımın üzerine bir şeyler daha ekleyebilirsek, Tokyo’da da kürsüye çıkabilirim” dedi.

Daha 24 yaşında olmasına rağmen Dünya Cimnastik Şampiyonası’nda altın alarak Türk sporuna adını altın harflerle yazan İbrahim Çolak, bu önemli başarının nasıl geldiğini MİLLİYET’e anlattı.



Türkiye’nin gururu oldun. Altın madalyanın hikayesini bir de senden dinleyelim.

Bu şampiyonada bir şeyler farklıydı. Bunu oraya gittiğimde anlamıştım. Kuvvetimin, gücümün tavan yaptığını anladım. Bu da bana artı bir motivasyon kaynağı oldu. Elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Elemede birinci olarak finallere kaldım. En başta bu çok önemliydi. Finallere bir hafta kala müsabakalar hakkında hiç konuşmadım. Motivasyonumun zirveye çıktığını gördüm ve madalya geldi.

Sakatlıklar yaşadım



Geçen sene gelen Avrupa ikinciliğinin ardından senin için bir senede neler değişti?

Yaptığımız antrenmanlar gerçekten büyük bir fizik gücü istiyor. Geçen yıl Avrupa ikincisi olduktan sonra her şeyi düşündüm. Geçen sene yaptığım bir hata vardı. Birer haftalık tatiller yapıyorduk önemli yarışmalardan önce. Dünya Şampiyonası bunları iyice azalttım. Adeta her şeyimi verdim. Sakatlıklar da vardı. Çok iyi gitmiyordu bu yıl aslında. Mersin’deki Challenge Cup’ta şampiyon oldum. Almanya’da da Dünya Şampiyonu oldum. Bu altın madalya aşağı düşen direncimi yukarıya çıkardı. Sakatlıklarımın üstüne gitmenin bir nedeni olduğunu anladım.



Artık herkes senden daha fazlasını bekleyecek. Bu üzerinde baskı yaratıyor mu?

Dünya Şampiyonası’nda madalyanın yanında olimpiyat kotası aldım. 2020 Tokyo Olimpiyatları var 7-8 ay sonra. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara başlayacağım. Olimpiyat 4 senede bir yapılan en önemli organizasyon. Tokyo biletini en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Sonuçta Tokyo’ya ben dünya şampiyonu, Ahmet de dünya ikincisi olarak gideceğiz. Bu bir avantaj olacak. Bu performanmızı koruyup üzerine bir şeyler ekleyebilirsek olimpiyatta da madalya şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum.







Kaç yaşında bırakmayı düşünüyorsun. 24 yaşındasın ve daha önünde uzun bir yol var...

Sporculuk kariyerim boyunca hep hedeflerim vardı. Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda madalya hedefim vardı. Bunları başardım. Şimdi son hedefim olimpiyat kaldı. Elimden geleni yapıp bunu da başarmak istiyorum. 2024 oyunlarına da gitmek istiyorum. Ama 2028’i düşünebilirim. Ondan sonra vücudumun durumuna bakmam gerekiyor. 35’ten sonra bu branşı yapan sporcu sayısı çok az. O yüzden 2028 olimpiyatlarını görmek istiyorum. Sonrasına bakarız...

İbrahim Çolak

24 yaşındaki İbrahim Çolak, başarı basamaklarını tek tek tırmandı. The Çolak hareketini cimnastik literatürüne sokan, geçen yıl İskoçya’da yapılan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda gümüş madalya alan milli sporcu, Almanya’da dünyanın zirvesine çıkarak bir ilki başardı.



En önemli sınav

Tokyo’dan önce önemli bir müsabaka var mı önünde?

Tokyo’dan önce Avrupa Şampiyonası var. Bakü’de yapılacak. Orada da iyi bir derece istiyorum. Çünkü bu müsabaka hem neler yapabileceğimi görmem için ışık olacak hem de Bakü’de kazanacağım madalya benim motivasyonumu yükseltecek.

‘Düşünce yapısını değiştirmeyi başardık’

Sizden bayrağı alacak isimler yetişiyor mu?

Biz bu elde ettiğimiz başarılarla onlara ışık oluyoruz. Belki de onların düşünce yapısını bile değiştirdik. Dünya Şampiyonası’nda madalya bir ilk. Biz bunu başardık ve herkese ‘madalya kazanılabiliyormuş’ dedirttik. Ben bizden sonra neslinde iyi dereceler elde edeceğini düşünüyorum. Biz ilki başardık, ancak bu son olmayacak ve devamı gelecek. Sporu bıraktıktan sonraki planlarımı daha yapmadım. Ama çocukluğumdan beri cimnastikle uğraşıyorum. Bu yüzden sporu bıraktıktan sonra yeni isimleri çalıştırmaya ben de başlarım.

‘Ailem en büyük destekçim’

İzmir’de bir gün kalabildin ve aileni çok az gördün. Onların duygularını anlatabilir misin?

Annemi aradığım her seferde gözleri doluyordu. Bu kazandığım madalyaya inanamazken onlar da adeta şok yaşadı. Onlarla röportaj yapılıyor. Bunlar alışık olmadıkları bir durum. Ailem spor hayatımın ilk gününden bugüne kadar beni destekledi. Bu başarımın en büyük kaynağı onlar. Ayrıca İzmir’e bizi karşılamaya gelen herkese de teşekkür ederim. Gerçekten nasıl büyük bir iş başardığımı bana tekrar hatırlattılar.

‘Çok doğru bir söz oldu’

‘50 saniye için 19 yıl çalıştım’ sözün çok konuşuluyor. Gerçekten bu branşta her şey 50 saniye için mi?

Bunu söylerken çok fazla düşünmedim. Birden ağzımdan çıkıverdi. Ardından düşündüğümde gerçekten doğru bir şey söylediğimin farkına vardım. Madalya için çok çalışıyoruz ve bir müsabakada tüm hazırlığınızı eksiksiz göstermek zorundasınız.

‘Asker selamı için uyarı aldık!’

Almanya’da ikincilik kürsüsüne çıkan Ahmet Önder’in ‘asker selamı’ yapamamasının nedeni de ortaya çıktı. Uluslararası Cimnastik Federasyonu’ndan uyarı aldıklarını anlatan milli sporcu, “Her şeye rağmen biz onlara madalyalarımızı armağan ettik” diye konuştu.

Daha İbrahim Çolak’ın altının sevincini yaşarken, Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıran Ahmet Önder de. Almanya’daki başarının hikayesini anlattı.

İbrahim altın, sen gümüş madalya kazandın. Senin için de şampiyonadan çıkan sonuç tatmin edici miydi?

Bu şampiyonada ne olursa olsun tarih yazdık. Altın madalyamız yoktu. İbrahim bunu başardı. Ayrıca en iyi ülkeler sıralamasında 4. olduk. Bu da bir ilkti. Bu yüzden şampiyona bizim için çok başarılı geçti.



Peki gümüş madalya alacağını düşünüyor muydun?

Doğrusunu söylemek gerekirse madalyayı çok düşünmedim. Sadece en iyi performansımı ortaya koymaya gitmiştim. İlk hedefim olimpiyat kotası almaktı. Bunu madalya ile başarmak mutluluğumu katladı. Rakiplerim artık farklı bir gözle bakacaklar bana. İbrahim şampiyon, ben ikinci olarak Tokyo’ya gideceğiz.



Asker selamı Fransa-Türkiye maçının ardından çok tartışıldı. Sizde de böyle bir sorun oldu mu?

İlk madalyayı İbrahim aldı ve asker selamı ile güzel bir mesaj verdi. Ancak bunun ardından Uluslararası Cimnastik Federasyonu uyarıda bulundu. Yapılmaması gerektiğini söyledi. Sonuçta ben böyle anlamlı bir hareketi yapamadım. Ama biz onlara madalyalarımızı armağan ettik. Eminim ki bu başarılarımızın devamı gelecektir.

Madalyalarla beklenti biraz yükseldi. Bu sizin üzerinizde baskı yaratıyor mu?

Ara vermeden olimpiyatlar için çalışacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü verebilirim buradan. Böyle gidersek Tokyo’dan da madalya ile dönebilirim. Avrupa Şampiyonası takım yarışması olacak. Bakü’de de Almanya’daki başarımızın tesadüf olmadığını herkese göstereceğiz.

Ahmet Önder

Avrupa Şampiyonası’nda madalyaları kılpayı kaçıran, 2017’de genel tasnifte Dünya 9.’luğu bulunan 23 yaşındaki Ahmet Önder bu kez kürsüye çıktı. Önder’in de madalyası ile genel sıralamada 4. olan Türkiye en iyi derecesini elde etti.







Önce cimnastik

Sizin derecelerinizle cimnastik konuşulmaya başlandı. Adeta öncü oldunuz. Bu size neler hissettiriyor?

Gurur verici bir şey bu. Cimnastik temel bir branş. Her aile çocuklarını cimnastik ile spora başlatmalı. Yeteneği varsa devam eder, başka bir branşa geçse de daha başarılı olabilir. Cimnastik hakettiği değere ulaşmaya başladı diyebilirim. Bu çıkışta bizim payımız olması çok güzel.

‘Herkes destek olmalı’

Hem İbrahim Çolak, hem de Ahmet Önder’in tarihi madalyalarında en büyük pay da Antrenör Yılmaz Göktekin’in oldu.

İbrahim Çolak’ın müsabakasının ardından yaşadığı sevinçle herkesin dikkatini çeken Göktekin, “Bütün organizasyolarda son dönemde finallerimiz vardı. Hep oraya kadar gelip eli boş dönüyorduk. Ancak bu şanssızlığı kırdık. İbrahim de Ahmet de müsabakanın ardından mutlu oldular. Fakat benim için madalyaların anlamı daha büyüktü. İki sporcuyla da uzun yıllardır beraberiz. Onların verdiği emeklerin karşılığını almaları benim için tarif edilemez bir mutluluk” dedi.

Cimnastik branşında altyapının önemli olduğunu sözlerine ekleyen Göktekin şöyle devam etti: “Milli sporcu olduktan sonra destek var, ama şampiyonları yetiştiren kulüplere de destek olunmalı. Ben federasyonumuza ve Spor Bakanlığı’na teşekkür ediyorum. İbrahim ve Ahmet, Şavkar Cimnastik Kulübü’nden yetiştiler. Daha iyi isimlerin yetişmesi için sponsorlara ihtiyacımız var.”