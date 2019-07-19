Tolga Ciğerci geliyor

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Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, Tolga Ciğerci’yi yeni sezona hazırlıyor. Yanal, bir yıldan fazla süredir futboldan uzak kalan ve sakatlığını sezon başı itibariyle atlatan Tolga Ciğerci’ye güveniyor. Çok ciddi maç eksiği bulunsa da Tolga’nın tam olarak teknik heyetin aradığı orta saha tipine uyduğu kaydediliyor.

27 yaşındaki oyuncu futboldan 1 yıl uzak kalmasına rağmen Topuk Yaylası kampında yapılan testlerde ‘futbolcu dayanıklılığı’ en yüksek isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

1 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Ersun Yanal’ın hedefinde de dayanıklı ve dirençli bir orta saha bulunuyor. Bu nedenle Tolga Ciğerci’nin önemi bir kat daha artıyor. Başarılı antrenör, öğrencisini eksi günlerine döndürmeye çalışıyor. Her şey yolunda giderse özellikle sezonun ikinci yarısıyla birlikte tecrübeli orta sahanın takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olması bekleniyor.