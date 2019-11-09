Geçen hafta deplasmanda Kayserispor’a yenilerek liderlik şansını tepen Fenerbahçe, bu haftanın açılış maçında evinde Kasımpaşa’yı mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Maça hızlı başlayan sarı- lacivertliler, rakip sahada yaptıkları presle Kasımpaşa üzerinde büyük bir baskı kurdular. Bu baskı sonucu kazanılan penaltıyla 1-0 öne geçen Fenerbahçe karşısında ilk 12 dakika ileriye dahi çıkamayan Kasımpaşa, bu dakikadan sonra yavaş yavaş oyunda dengeyi kurdu ve bir kişi eksik oynadığı bölümde dahi oyuna ortak olmayı başardı.

Bu anlamda Fenerbahçe’nin maç boyunca en büyük problemi, üçüncü bölgede verimli kullanılamayan toplar oldu. Gerçekten de üçüncü bölgeye kolay gelen sarı- lacivertli futbolcular, o bölgede topları verimli kullanamadılar ve atak sonlandırmada sıkıntı yaşadılar. Bu nedenle de Kasımpaşa’nın bir kişi eksik oynadığı bölümde farkı açamadılar. Hatta konuk takım, bir kişi eksik oynadığı bu bölümde skoru 2-2’ye getirmeyi de başardı. Ama savunmadaki kademe hataları kısa bir süre yeniden mağlup duruma düşmelerine neden oldu.

Fenerbahçe’nin de on kişi kaldığı bölümden sonra ise kalite farkı ve Kasımpaşa’nın uzun süre on kişi oynamasının verdiği yorgunluk belirleyici oldu. Gerçekten de son bölümde yorgunluğun etkisiyle topları doğru kullanmayan ve rakip kaleye gitmekte sıkıntı yaşayan Kasımpaşa karşısında Fenerbahçe, kaliteli ayakları ile skor üstünlüğünü korumayı başardığı gibi farkı arttıracak pozisyonlar da buldu. Bu açıdan özellikle Gustavo, başarılı futboluyla ön plana çıktı.

Sonuç olarak, Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun yokluğu yine ciddi anlamda hissedildi. Emre’nin yokluğunda rakip sahada oyunu yönlendirmekte sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’nin Kasımpaşa karşısında üç golünü de duran toptan bulması dikkatlerden kaçmamalı. Lakin sarı- lacivertlilerin, 39 yaşındaki Emre’ye olan bağımlılıklarından kurtulmaları gerekiyor. Bu anlamda Gustavo, yavaş yavaş Emre’nin rolünü üstlenecek gibi gözüküyor.

Bugüne kadar hep eleştirdiğim Ali Palabıyık’ın ilk defa güzel bir maç yönettiğine şahit oldum. Bu nedenle kendisini tebrik ediyorum. Dilerim bu başarılı performansını devam ettirir ve bundan sonra kendisinden hep övgüyle bahsederiz.

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