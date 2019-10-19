Ligde son üç haftayı beraberliklerle kapatan Galatasaray, Sivasspor’u mağlup ederek hayata döndü. Ancak sarı- kırmızılılar, on kişi oynayan rakipleri karşısında son dakikalarda ecel terleri döktüler.

Öncelikle iki takımın da çok iyi mücadele ettiklerini belirtmek gerekiyor. Sivasspor yakaladığı fırsatları gole çeviremezken Galatasaray, Andone ile ilk yarıda 2-0’ı yakalamayı başardı. Bu anlamda sarı- kırmızılılarda Rumen futbolcunun ön plana çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sahanın her yerinde müthiş bir mücadele örneği veren Andone, ilk golde harika bir vuruş sergiledi. Penaltı pozisyonunda da, o penaltının gole dönüşen vuruşunda da yine Andone vardı. İkinci yarıda da elinden geleni yapmaya çalışan Andone, Falcao’nun hala tam olarak hazır olmadığını düşündüğümüzde ilk on bir için daha fazla ön plana çıkabilir.

Sivasspor’un ikinci yarının hemen başında on kişi kalması Galatasaray’ın avantajını katmerledi. Ancak sarı- kırmızılılar bunu tam olarak değerlendiremediler. Galatasaraylı futbolcular skorun 2-0, 2-1 ve 3-1 olduğu dönemlerde maçı kopartacak fırsatları gole çeviremediler. Böyle olunca da on kişi oynayan Sivasspor’un son dakikaya kadar oyunda kalmasına neden oldular.

Elbette burada ister istemez Emre Mor ve Belhanda’ya değinmek gerekiyor. Emre Mor, geçmiş maçlara oranla daha iyi bir görüntü sergiledi. Ancak yine de ayağına aldığı topları çok iyi değerlendiremedi. Pek çok topu ezen genç futbolcu, kritik bölgelerdeki pas tercihlerinde ve son vuruşlarında da başarılı değildi. Nitekim kale önündeki bir topu boş kaleye göndermeyi başaramadı. Emre Mor’un daha çok çalışması ve futbol öngörüsünü arttırması gerekiyor. Kendisinde müthiş bir potansiyel var. Ama bu potansiyeli hala kullanamıyor.

Belhanda sahanın en kötüsüydü diyebiliriz. Yine çok top kaybı yapan Faslı futbolcu, birçok topu da ezdi. Buna rağmen 83 dakika oyunda kalmayı başardı!

Babel, Emre Mor ile girdiği bazı ikili paslaşmalar dışında iyi bir maç çıkarttı. Attığı gol de çok güzeldi. Babel, Galatasaray’ın bu kadro yapısı içerisinde önemli bir hücum gücü.

Ömer Bayram, orta sahada terinin son damlasına kadar çok iyi mücadele etti. Ancak sol bekte o kadar başarılı olamıyor. Nitekim Sivasspor’un ikinci golünde Erdoğan’ın arkasında kaldı. Öte yandan gördüğü sarı kartla da Beşiktaş derbisi öncesinde cezalı duruma düştü.

Şener Özbayraklı sağ kanadı oldukça etkili kullandı. Nzonzi yine başarılıydı. Stoperlerde ise Marcao, özellikle oyun kurma konusunda ön plana çıktı. Emre Taşdemir’in vasatı aşamadığı karşılaşmada kaleci Muslera, özellikle maçın 0-0 gittiği bölümde yaptığı kurtarışlarla sarı- kırmızılıları oyunda tutan isim oldu.

Bu arada Fatih Terim’in oyuna aldığı isimlerden beklediği verimi alamadığını da belirtmeliyiz.

Galatasaray’ın Sivasspor maçında oyunu koparamaması ve defansta yaptığı hatalarla yediği iki gol üzerinde düşünmesi gerekiyor. Sarı- kırmızılılar, bu karşılaşmadan gereken dersleri çıkartırlarsa ileride tam kadro oldukları maçlarda daha başarılı işlere imza atabilirler. Galatasaray’ın önündeki zorlu fikstürden başarıyla çıkması da aslında biraz buna bağlı.

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