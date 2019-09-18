Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçı olan Club Brugge karşılaşmasına ev sahibi ekip hızlı başladı. Ancak Club Brugge’ün bu baskısı on dakika sürdü. İlk on dakikalık bu Brugge baskısından sonra oyunun kontrolü Galatasaray’a geçti.

Topa rakiplerinden daha çok sahip olmayı başaran sarı- kırmızılılar, Babel’le gole çok yaklaştılar. Ancak Hollandalı futbolcu bu net fırsatı değerlendiremedi.

Club Brugge ise bu bölümde Galatasaray defansının arkasına attığı uzun toplarla tehlike yaratmaya çalıştı.

Galatasaray’ın topa daha fazla sahip olması ikinci yarının başında da devam etse de net gol fırsatını bulan Club Brugge oldu. Ev sahibi takım, özellikle 70. dakikadan sonra oyunda biraz daha ağırlığını hissettirdi. Ancak bu durum sonuca yansımadı.

Galatasaray’da özellikle Nzonzi etkili futboluyla dikkat çekti. Ancak orta sahadaki diğer isimler onun kadar başarılı olamadılar. Nitekim bu bölgede yapılan top kayıpları, Fatih Terim’in ikinci yarıda Lemina’yı kenara almasına neden oldu. Tecrübeli teknik adam, Lemina’nın yerine Emre Mor’u oyuna dahil ederek sağ kanadı hızlı ve etkili kullanmak istedi. Emre Mor bu anlamda birkaç aksiyona imza attı. Ancak genç futbolcudan bundan çok daha fazlası bekleniyor. Esasen bu potansiyeli de var. Emre, Galatasaray’ın kendisine sunduğu bu imkanı iyi değerlendirmeli.

Sarı- kırmızılılarda Babel ve Feghouli’nin de iyi mücadele ettiklerini söyleyebiliriz. Ancak özellikle Feghouli, çok fazla içeri girdi. Böyle olunca da sağ çizgide kanat aksiyonları zayıf kaldı. Feghouli, ikinci yarıda Emre Mor’un oyuna girmesinden sonra ise orta sahada görevlendirildi.

Muslera’nın yine Galatasaray’ı oyunda tutan adam olduğu karşılaşmada Falcao, gol bölgelerinde topla çok fazla buluşamadı. Ancak yıldız futbolcu mücadelesiyle alkış aldı.

Gecenin futbol adına en güzel olayı ise, Club Brugge’ün eski futbolcusu olan Donk’un oyuna girdiğinde Brugge tribünleri tarafından alkışlanması oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde deplasmandan alınan bir puan çok büyük önem taşıyor. Hele ki, Real Madrid ve PSG’nin bulunduğu bu grupta her puan altın değerinde. Bu nedenle Galatasaray’ın Brugge deplasmanından kârlı döndüğünü kesin olarak söyleyebiliriz. İlerleyen dönemde maç eksiği olan futbolcuların bu eksiklerini gidermeleri, bazı oyuncuların form grafiklerini yükseltmeleri ve takımdaki uyumun sağlanmasıyla sarı- kırmızılıların daha etkili bir futbol oynayacağını düşünüyorum. Dileğim Galatasaray’ın ve Avrupa Kupaları’nda yer alan diğer takımlarımızın olabildiğince başarılı sonuçlar almaları. Ülke puanımızın yükselmesi için buna ihtiyacımız var. Bu anlamda Avrupa Kupaları’nda yer alan tüm takımlarımıza bir kez daha başarılar diliyorum.

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