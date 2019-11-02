Fatih Terim, Beşiktaş derbisinden farklı bir on bir çıkarttı Çaykur Rizespor karşısına. Esasen tecrübeli teknik direktör, bu sinyali Beşiktaş karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada vermişti. Bu nedenle Çaykur Rizespor karşısındaki on bir tercihini, Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid maçı nedeniyle bir rotasyon olarak yorumlamak tam anlamıyla doğru olmayacaktır. Nitekim Fatih Terim’in Rize karşısındaki kadro tercihinde rotasyon olarak bir tek Nzonzi’yi nitelendirebileceğimizi düşünüyorum. Onun dışındaki isimlerinse kulübe cezasına çarptırıldıklarını söylemek sanırım yanlış olmayacaktır.

İşte farklı bir kadroyla sahaya çıkan bu Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 2-0 yenerek bir anlamda yara sarmış oldu. Lakin sarı- kırmızılıların, özellikle ilk yarıdaki futbolları hiç tatmin edici değildi. Galatasaray’ın en büyük şansı, Çaykur Rizesporlu Talbi’nin 15.dakikada kendi kalesine attığı gol oldu. Rizesporlu futbolcular bu golden sonra konsantrasyonlarını kaybettiler ve oyundan düştüler. Bunun bir sonucu olarak da ilk golden çok kısa bir süre sonra penaltı ve ikinci gol geldi.

Çaykur Rizesporlu oyuncular, ancak 23. dakikadan sonra kendilerine gelip rakip yarı sahada yeniden girişimlerde bulunmaya başladılar. Galatasaray ise ilk yarının sonuna kadar kötü futbolunu devam ettirdi.

Sarı- kırmızılılar, özellikle rakip sahaya geçişlerde büyük sorunlar yaşadılar. Bunun bir sonucu olarak da çoğu zaman uzun toplarla çıkmaya çalıştılar. Atak sonlandırma da problemler yaşayan Galatasaraylı futbolcular, yaratıcılık konusunda da sıkıntılar yaşadılar. Öte yandan Cim Bom, ilk yarının tamamında ve ikinci yarıda Mariano oyuna girene kadar sadece sol kanadı kullanabildi. Bu kanatta Nagatomo, Ömer Bayram ve Babel iyi işler çıkarttılar. Sağ kanatta ise Emre Mor aldığı hiçbir topu verimli kullanamadı ve hayal kırıklığı yaratmaya devam eti. Emre Mor takım oyunu oynamak yerine aldığı her topta kendisini gösterebileceği varyasyonlara girmeye çalışıyor. Ancak fiziki durumu buna müsaade etmiyor ve genellikle topları kaybediyor ya da çok kötü kullanıyor. Kısacası Emre Mor’un oyun anlayışını değiştirmesi ve kendisini güçlendirmesi gerekiyor. Emre Mor’un bu oyun anlayışı ve bu fizikle bir yerlere gelmesi maalesef zor gözüküyor. Bu bağlamda Fatih Terim ve Galatasaray’ın kendisine sunduğu fırsatı da heba ediyor.

İkinci yarıda daha iyi bir Galatasaray izledik. Sarı- kırmızılılarda ilk yarıya göre en büyük fark hırstı. Bunda da büyük ihtimalle devre arasında Fatih Terim’in etkisi olmuştur.

İkinci yarıdaki hırslı Galatasaray, rakip sahaya geçişleri de daha kolay yaptı. Elbette bunda Çaykur Rizespor’un ikinci yarıda gol için daha fazla ileriye çıkma çabası da etkili oldu. Buna rağmen konuk takım bu devrede sadece bir tane önemli fırsat yakalayabildi.

Sonuç olarak Galatasaray, Real Madrid ve Beşiktaş yenilgilerinden sonra kazanması gereken bir maçtan üç puanla ayrılmayı bildi. Bununla birlikte Fatih Terim’in Çarşamba gecesi İspanya’da Real Madrid karşısına bu kadroyla çıkacağını düşünmüyorum. Rotasyondaki Nzonzi ile birlikte Çaykur Rizespor maçında kulübe cezasına çarptırılan isimlerin büyük çoğunluğunun da Real Madrid karşısında ilk on birde yer almalarını bekliyorum. Bu arada Şener’in sakatlığından sonra Mariano’nun zaten bir süre alternatifsiz kalacağını da vurgulamak gerekiyor. Tabii bana göre, Şener sakatlanmasaydı da Real Madrid mücadelesine Mariano ile başlanacaktı.

Fatih Terim’in Real Madrid karşısına yine beşli bir savunmayla çıkması muhtemel. Orta üçlüde ise Belhanda’nın oynaması durumunda Seri veya Lemina’dan birine kulübe yolu gözükecek gibi görünüyor. Keza ileride Babel ve Andone tercih edildiğinden dolayı Feghouli’nin de maça kulübe başlaması muhtemel gözüküyor. Ancak şunu da belirtmeliyim ki, Çaykur Rizespor karşısında kulübe cezası alan isimler yine vasatı aşamazlarsa Fatih Terim tarafından Türkiye Süper Ligi’nde tekrar kulübeye çekilebilirler. Kaldı ki bu, bence doğru bir hareket olacaktır.

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