Süper Lig’de sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde de darbe almaya devam ediyor.

Siyah- beyazlılar, sakat futbolcuların çokluğundan dolayı rotasyonlu bir kadroyla çıktılar Braga karşısına. Buna rağmen Beşiktaşlı futbolcular, maçın başında biri Boyd’un direkten dönen topu olmak üzere iki pozisyon yakaladılar. Ancak oyun olarak rakipleri karşısında net bir üstünlük kuramadılar. Nitekim kalelerinde pozisyonlar da verdiler. Oğuzhan’ın hatalı pası, oyun planını kendi sahasından hızlı çıkışlarla gol bulma üzerine kuran Braga’nın amacına ulaşmasını sağladı. Bu gol, Beşiktaş’ın moral olarak da çökmesine neden oldu.

İkinci yarıya da iyi başlayamayan siyah- beyazlılarda Abdullah Avcı, 67’deki Necip Uysal- Umut Nayir değişikliğiyle saha içi kurgusunda da değişikliğe gitti. Esasen bu kurgusal değişim, Beşiktaş’ın oyununa bir ivme kazandırdı ve siyah- beyazlılar Umut Nayir ile beraberliği yakaladılar.

Ancak bundan iki dakika sonra Adem Ljajic’in kaçırdığı penaltı tam bir kırılma noktası oldu. Beşiktaşlı futbolcular kaçan bu penaltıdan sonra yaşadıkları mental çöküntü nedeniyle oyun olarak da gerilerlerken, Braga teknik direktörü aynı andan yaptığı iki değişiklikle bu durumu lehine çevirmeyi amaçladı. Nitekim amacına da ulaştı.

Beşiktaş’ta sezon başından beri devam eden sorunlar var. Bunun bir neticesi olarak Fikret Orman başkanlık görevini bıraktı ve Ahmet Nur Çebi yeni başkan olarak seçildi. Ancak sezon başından buyana devam eden sorunlar devam ediyor. Alınan sonuçlar da bunun bir yansıması.

Bu bahsettiğimiz sorunlar, Abdullah Avcı tercihinden tutun da transfer politikasına kadar uzayıp gidiyor. Fikret Orman’ın Abdullah Avcı seçimi, siyah- beyazlı taraftarları ilk andan itibaren pek mutlu etmedi. Bu arada yine teknik ekiple taraftarlar arasında Orhan Ak gerginliği yaşandı. Ardından gelen kötü futbol ve başarısız sonuçlar, Abdullah Avcı’nın zaten çok az olan kredisini erkenden tüketti.

Beşiktaş, Türkiye Süper Ligi’nde sekiz hafta sonunda sadece iki galibiyet alabildi ve dokuz puanla 13. sırada yer alıyor. Siyah- beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi’nde ise üç maçta üç mağlubiyetle son sıradalar. Oysa daha iki yıl önce Kara Kartal’ın Şampiyonlar Ligi başarılarını konuşuyorduk.

Tabii buraya bir anda gelinmedi. Zaman içerisinde arka arkaya yapılan hatalar siyah- beyazlıları bu noktaya getirdi. Yeni başkan ve yeni yönetim, Beşiktaş’ı içinde bulunduğu bu kötü durumdan çıkartabilecek mi? Elbette bu, biraz da zamana bağlı bir süreç. Bekleyip göreceğiz…

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