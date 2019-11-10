Öncelikle, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 81. yılında sevgi, saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Sadece Türk değil Dünya tarihini de değiştiren eşsiz lider Atatürk’ün ilke ve inkılapları, her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid karşısında ağır bir mağlubiyet alan Galatasaray için Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasından alınan galibiyet bir teselli oldu. Bu üç puanla birlikte özellikle ilk yarıda ortaya konan futbol da sarı- kırmızılı taraftarlar için bir umut oluşturdu.

Elbette bu futbolda Fatih Terim’in oyuncu tercihleri de etkili oldu. Gaziantep karşısında üç stoperli bir oyun anlayışını tercih eden tecrübeli teknik direktör, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Adem Büyük’ü ilk on birde sahaya sürdü. Esasen sonucunu da aldı. Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram çok güzel bir futbol ortaya koydular ve sahanın en iyileri olarak geceye isimlerini kazıdılar. Ayrıca, sarı- kırmızılı taraftarlarda gelecek adına alevlenen umudun fitilini de ateşleyen bu oyuncular oldular.

Galatasaray’ın kadrosu çok önemli futbolculardan oluşuyor. Ama bu futbolcular şimdiye kadar sahada isimlerinin ağırlıklarının yarısı kadar bir performans ortaya koyamadılar. Bunun neticesinde de kötü futbol ve başarısız sonuçlar geldi. 6-0’lık Real Madrid hezimeti de işin tuzu biberi oldu.

Ancak bazen böyle kötü sonuçlar, yeni başlangıçlar için bir milat olabilirler. Real Madrid maçı da Galatasaray için böyle bir dönüşümün başlangıcı olabilir. Gaziantep karşısında izlediğimiz Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram bu değişim için olumlu sinyaller verdiler. Ahmet Çalık, uzun bir süre sonra forma giydiği Rize maçının ardından Gaziantep karşısında da harika bir maç çıkarttı. Nagatomo’dan çok daha iyi bir performans ortaya koyan Emre Taşdemir, güzel futbolunu bir asistle süsledi. Ömer Bayram ise zaten oynadığı her maçta Galatasaray’a ivme kazandırıyor. Gaziantep karşısında da yine mükemmel bir oyun ortaya koydu. Attığı harika golün dışında ikinci golün de hazırlayıcısı oldu.

Kısacası bu futbolcular gösterdikleri performansla Fatih Terim’e formayı hak ettikleri mesajını gönderdiler. Keza Adem Büyük de mücadelesi ile bu takımda oynayabileceğini gösterdi. Galatasaray’ın bir dönüşüme ihtiyacı var. Esasen Fatih Terim de bir süredir bunu dile getiriyor. Ama sadece dile getirmek yetmez. Bunu uygulamaya dökmek gerekir. Bu açıdan, bu oyuncuların bundan sonraki süreçte de forma giymeye devam etmeleri önemli.

Fatih Terim, bu dönüşüm anlamında bu sezon da devre arasını işaret ediyor. Devre arasında takımın ne kadarının gönderilebilip ne kadar oyuncu alınabileceğini ve bu sezonki kötü futbol ile alınan kötü sonuçların en büyük pay sahiplerinden olan Galatasaray teknik yönetiminin değerlendirmesini elbette ileriki zamanda başka yazılarda yapacağız. Ama an itibariyle üzerinde durulması gereken Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram’ın hak ettikleri formayı alarak Galatasaray’daki dönüşümün başlangıcını yapmaları. Devre arasını beklemeden hemen şimdi atılacak bu küçük adımın sonuçları oldukça pozitif olabilir.

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