Beşiktaş, aynı Galatasaray ve Fenerbahçe gibi transfer sezonunu, özellikle de son bölümünü, oldukça hareketli geçirdi ve önemli bir kadro sirkülasyonu yaşadı. İşte siyah- beyazlılar bu nedenle, aynı Galatasaray’da olduğu gibi ciddi bir uyum sorunu yaşıyorlar. Buna bir de Abdullah Avcı’nın hataları eklenince ortaya yaralı bir Kartal çıkıyor. Gazişehir Gaziantep maçı da bunun son örneği olarak kayıtlara geçti.

Uyum sorunu yaşayan Beşiktaş’ın defansta da sıkıntıları olduğu biliniyor. Nitekim Vida, bunu doğrularcasına henüz 6.dakikada takımını hem eksik bıraktı hem de penaltıya, dolayısıyla da 1- 0 geriye düşmelerine neden oldu. Gerçi Vida böyle bir hatayı ilk defa yapmıyor ama yine de Dünya Kupasında final oynamış bir oyuncunun daha dikkatli olmasını bekliyor insan. Bu arada penaltıyı tartışmaya gerek duymuyorum. Evet, Kayode penaltıyı aldı. Ama ne olursa olsun bir stoperin, hele ki Vida tecrübesinde bir stoperin, öyle bir pozisyonda rakibine dokunmaması gerektiğini bilmesi gerekir.

Gazişehir Gaziantep, bu golden sonra iyice dağılan Beşiktaş karşısında henüz ilk yarıda tarihi bir farka ulaşabilirdi. Ancak önce direkler, ardından da Karius buna izin vermedi.

Hızlı çıkışlarla siyah- beyazlıları adeta köşesine hapsolup dayak yiyen boksöre çeviren Gazişehir Gaziantep karşısında Abdullah Avcı’nın ikinci yarıya da aynı kadroyla çıkması ciddi bir hataydı. Abdullah Avcı’nın, Gazişehir atakları karşısında orta sahayı Atiba ile güçlendirmesi ve Beşiktaş’ın resmen dokuz kişi oynamasına neden olan Güven’i kenara alması gerekirdi. Burada saha içerisinden bir çözüm olarak Ljajic, Güven’in yerine ileriye monte edilebilir, ya da defanstan bir oyuncu daha çıkartılıp üçlü savunmaya dönülerek Umut Nayir sahaya sürülebilirdi. Lakin Abdullah Avcı bunlardan hiçbirini yapmadığı gibi saha içerisinde de ilginç bir kurguya yöneldi. Gökhan Gönül, Dorukhan ve Ruiz’den üçlü bir savunma hattı kuran Abdullah Avcı, onların önlerinde ortada Elneny, sağ içte Ljajic, sol içte ise Caner Erkin’den oluşan üçlü bir orta saha kurdu. Siyah- beyazlılar, ilerideki Diaby, Güven ve N'Koudou üçlüsüyle birlikte 3-3-3 şeklinde bir dizilişe sahip oldular.

Doğal olarak, Abdullah Avcı’nın pratiğe değil teoriye dayanan bu hamleleri işe yaramadı ve bu hatalar silsilesi Kara Kartal’ın ikinci golü de kalesinde görmesine neden oldu. Tabii bu golde diğer stoper Ruiz’in gafletini de göz ardı etmemek gerekiyor.

Abdullah Avcı, ancak bu ikinci golden sonra Atiba’yı sahaya sürmeyi akıl etti. Bu arada sağ kanadı etkili kullanan Diaby’i de çıkartarak henüz Beşiktaş’ta kendisini ispatlayamamış Boyd’u oyuna aldı. Güven’i ise hala oyunda tutarak bir kişi daha eksik oynamaya devam etti.

Abdullah Avcı, Güven’i ancak skor 3-0 olduktan sonra ve dakikalar 83’ü gösterirken oyundan aldı. Onun yerine karşılaşmaya dahil olan Umut Nayir ise maçın gidişatını değiştiren adam oldu. Oyuna girer girmez golünü atan genç futbolcu, bir dakika sonra da atak olmayan bir pozisyonda topu takip ederek takımına korner kazandırdı ve bu korner Beşiktaş’a ikinci golü getirdi.

Lakin genç Umut Nayir’in hareketlilik kazandırdığı Beşiktaş, kalan dakikalarda yine durağan yapısına geri döndü ve uzatmalarla birlikte 14 dakikayı bulan bölümde beraberlik golüne ulaşabilecek atraksiyonu yaratamadı.

Belki biraz fazla uzattım ve çok ayrıntıya girdim. Ancak, Beşiktaş’ın durumunun ve Gazişehir Gaziantep karşısındaki oyunun ve yenilginin iyi irdelenmesi gerekiyor. Beşiktaş yönetiminin büyük umutlarla takımın başına getirdiği Abdullah Avcı, Türk futbolunda da büyük ümitler beslenen bir teknik direktör. Siyah- beyazlıların önemli transferler yaptıklarını, takımın hala uyum dönemini yaşadığını ve Burak Yılmaz’ın sakatlığını göz ardı etmiyorum. Bu nedenle de Beşiktaş’ın birkaç hafta içerisinde çok daha iyi olacağına inanıyorum. Ama Abdullah Avcı’nın pratiğe değil teoriye dayanan taktiksel kurguları, öncelik sıralamasında en başta istatistiksel verilerin yer alması ve elindeki oyunculara göre değil kafasındaki sisteme göre bir düzende ısrar etmesi bir takım kaygılar yaratıyor. Geçen sezon Medipol Başakşehir’in başında bulunan Abdullah Avcı’nın, sisteme bağlı kalmak adına yaptığı hatalarla sekiz puan farkı koruyamayarak şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırması hala akıllarda. Elbette bunun bir de bir sezon öncesi var. Kısacası Abdullah Avcı’nın bu anlamda karnesi pek de iyi değil.

Bakalım ilerleyen günler bize neler gösterecek? Bu arada yaralı Kartal, Perşembe gecesi UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçına çıkacak. Umarım bu olumsuzluklar siyah- beyazlıları negatif yönde etkilemez.

Beşiktaş’a, Perşembe gecesi karşılaşacağı Slovan Bratislava karşısında başarılar diliyorum…

https://twitter.com/tolgaersari

https://www.facebook.com/tolgaersari/