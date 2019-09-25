Tolga Geçim: Anadolu Efes'te kalıcı olmak istiyorum

AA muhabirine açıklamada bulunan Tolga, THY Avrupa Ligi'nin üst düzey ekiplerinden birine transfer olmasının kariyeri açısından önemli olduğunu belirtti.

Tolga, performansını en üst seviyede tutmak için çaba göstereceğini vurgulayarak, "THY Avrupa Ligi'nin iyi takımlarından birine transfer oldum. Performansımı en üst seviyede tutup mücadele etmek istiyorum. Burada kalıcı olmak istiyorum. Takım olarak da hep en üst seviyelerde olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı sebebiyle takımının İtalya kampına katılamadığını belirten milli basketbolcu, "Sezon öncesinde gerçekten 2 tane iyi turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Takım olarak şu anda en iyi seviyede değiliz ama onun da zamanla daha iyi olacağını düşünüyorum. Aramıza yeni katılan oyuncular var." diye konuştu.

Fenerbahçe Beko ile yarın oynayacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade eden Tolga, şöyle devam etti:

"Takımımız açısından istikrar kesinlikle avantaj sağlayacak. Sonuçta geçen sene başarılı olan takımının hepsini tutmayı başardık. Ben de dahil olmak üzere transferlerde yapıldı. Bu kadroya dahil olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi yaparak onlara yardımcı olmak için buraya geldik. İnşallah hepimiz için güzel bir sezon olur."

"THY Avrupa Ligi'nin en zor sezonu olacak"

olga Geçim, THY Avrupa Ligi'nde takım sayısının artması sebebiyle kendilerini daha yoğun bir fikstürün beklediğini dile getirdi.

Hem mental hem de fiziksel olarak sezona hazırlanmak zorunda olduklarını aktaran Tolga, "Bu sene THY Avrupa Ligi'nin en zor sezonu olacak. Gerçekten takımlar çok iyi transferler yaptı. Çok iyi takımlar var. Biz de Anadolu Efes olarak orada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takımda arkadaşlarını yalnız bırakmak zorunda kaldığını kaydeden Tolga, şunları kaydetti:

"ABD maçında kaçırdığımız atışlar için şanssızlık diyebiliriz. Turnuvanın geri kalanı için o maç motivasyonu düşürdü. Ben yine oraya gidip mücadele eden arkadaşlarımı kutluyorum. Çünkü bizi orada en iyi şekilde ellerinden geldiğince gururlandırmayı başardılar."