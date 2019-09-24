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HaberlerFenerbahçeTolga ya da Moses
24.09.2019 - 08:00 |

Tolga ya da Moses

Garry Rodrigues sakatlığı sebebiyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Tolga ya da Moses

Sarı-lacivertli takımda Garry Rodrigues sakatlığı sebebiyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Teknik heyetin kafasında ise bu bölge için iki aday var. İlki sakatlığı geçen ve takıma henüz dahil olan Victor Moses. Nijeryalı yıldızın ciddi bir maç eksiği bulunması teknik heyeti düşündürüyor. Bu nedenle bu bölgeye Tolga Ciğerci alternatifi söz konusu.

Daha önce de sol kanatta görev yapan Tolga, Ankaragücü maçının ikinci yarısında bu bölgede oynadı. Ersun Yanal, deplasmandaki derbi maçında savunma ve orta sahanın defansif açıdan sağlam olmasını istiyor. Bu nedenle Tolga’nın bu özellikleri sebebiyle bu bölgede görev yapması yüksek ihtimal.

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