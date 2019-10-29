Tolga Zengin BaÅŸkan Ã‡ebi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Kara Kartalâ€™da 2013-19 sezonlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶rev yapan Tolga Zengin, Siyah-BeyazlÄ±larâ€™la olan sÃ¶zleÅŸmesinin bitmesinin ardÄ±ndan baÅŸka bir takÄ±mla anlaÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±.

BoÅŸta oyuncu kategorisinde bulunan 36 yaÅŸÄ±ndaki file bekÃ§isi, Ã¶nceki gÃ¼nkÃ¼ Galatasaray derbisini Vodafone Parkâ€™ta izlemiÅŸti. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan sevincini soyunma odasÄ±na inip eski takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±yla paylaÅŸan Zenginâ€™in BaÅŸkan Ahmet Nur Ã‡ebi ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve kendisine baÅŸarÄ±lar dilediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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