Tolga Zengin BaÅŸkan Ã‡ebi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

29.10.2019 - 08:33 |
Tolga Zengin BaÅŸkan Çebi ile görüÅŸtü
BeÅŸiktaÅŸ'ta geÃ§tiÄŸimiz sezon sÃ¶zleÅŸmesi sona eren ve serbest kalan Tolga Zengin BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yeni baÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Kara Kartalâ€™da 2013-19 sezonlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶rev yapan Tolga Zengin, Siyah-BeyazlÄ±larâ€™la olan sÃ¶zleÅŸmesinin bitmesinin ardÄ±ndan baÅŸka bir takÄ±mla anlaÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±.
BoÅŸta oyuncu kategorisinde bulunan 36 yaÅŸÄ±ndaki file bekÃ§isi, Ã¶nceki gÃ¼nkÃ¼ Galatasaray derbisini Vodafone Parkâ€™ta izlemiÅŸti. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan sevincini soyunma odasÄ±na inip eski takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±yla paylaÅŸan Zenginâ€™in BaÅŸkan Ahmet Nur Ã‡ebi ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve kendisine baÅŸarÄ±lar dilediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
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