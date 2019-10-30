Tolgay Arslan: "Herkes sordu Tolgay nerede diye?"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu'nu 3-1'lik skorla eleyen Fenerbahçe'de gecenin golcülerinden Tolgay Arslan konuştu.

"Herkes sordu Tolgay nerede diye? Hazırlık kampında takımdan uzak kaldım. Ben yavaş yavaş adapte olmak istiyorum. Geçen sene o hatayı yaptım. 5 ay oynamadan geldim, sonra vücut kaldırmadı. Karşı takımı da tebrik ederim, çok iyi mücadele ettiler ama biz daha iyi oynadık, kısmet. Golde top güzel sekti önümde, ben de vurdum. İdman sonrası bu vuruşları çok çalışıyoruz, bugün gol oldu. İnşallah ilk 11'de şans bulurum ve goller gelir.

"Deplasmanı Kadıköy'e çevirdiler"

"Fenerbahçe taraftarı sadece İstanbul'da değil, bunu bir kez daha gördük, teşekkür etmek istiyoruz. Deplasmanı Kadıköy'e çevirdiler. Umarım onlar da keyif almıştır. Önümüzde önemli bir Kayseri maçı, sonra Kasımpaşa var, inşallah 2'de 2 yapar, adım adım gideriz."

"Top güzel sekti önümde..."

"Top güzel sekti önümde, ben de vurdum. Tabii ki idmanda da çok çalışıyoruz bu vuruşları. Bugün gol oldu, inşallah daha çok goller gelir. Yavaş yavaş hazır olmak istiyorum."