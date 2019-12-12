Tomas Ujfalusi'den Galatasaray müjdesi!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Tomas Ujfalusi taraftarı heyecanlandırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çek yıldız, Galatasaray-Ankaragücü maçını tribünden takip edeceğini açıkladı. Ujfalusi , hesabından "Uzun bir aradan sonra Evime geri döndüm,Cumartesi günü Ankaragücü maçında tribünde olup Aslanları destekleyeceğim.." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.