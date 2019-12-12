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12.12.2019 - 19:16 |

Tomas Ujfalusi'den Galatasaray müjdesi!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Tomas Ujfalusi'den taraftara müjde geldi.

Tomas Ujfalusi'den Galatasaray müjdesi!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Tomas Ujfalusi taraftarı heyecanlandırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çek yıldız, Galatasaray-Ankaragücü maçını tribünden takip edeceğini açıkladı. Ujfalusi , hesabından "Uzun bir aradan sonra Evime geri döndüm,Cumartesi günü Ankaragücü maçında tribünde olup Aslanları destekleyeceğim.." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.

 

Tomas Ujfalusiden Galatasaray müjdesi

Tomas Ujfalusiden Galatasaray müjdesi

 

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