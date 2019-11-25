Tomas'tan Tarık Çamdal cevabı!

Süper Lig’in 12’inci hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, iyi oynadıklarını ama girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini belirtti.

Takımın 90 dakika boyunca mücadele ettiğini dile getiren Tomas, “Önde baskı yaptık. Pozisyona girdik, atamadık. Mücadeleyi bırakmadık. Son dakika bile pozisyona girdik ama gol atamadık. Bunun üzerine çalışacağız. Antalyaspor’u yukarıya taşıyacağız” dedi.

Eren'in sakatlanmasının ardından Tarık Çamdal'a şans verdiğini ifade eden Tomas, "Tarık hafta içerisinde çok çalıştı. Bana göre iyi mücadele verdi. Tarık'tan memnunum" diye konuştu