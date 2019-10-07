Toni Kroos, Galatasaray maçında yok

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid'de Toni Kroos şoku yaşanıyor. İspanyol devi, dün yaptığı resmi açıklamayla Granada maçında oyundan çıkan 29 yaşındaki dünyaca ünlü merkez orta saha oyuncusunun sol bacağından sakatlandığı ve tedavisine başlandığını duyurdu.

Sahalardan 2-3 hafta uzak kalması beklenen yıldız ismin 26 Ekim'de Camp Nou'daki El Clasico'ya yetişmesinin şüpheli olduğu, 22 Ekim'de Türk Telekom Arena'da Sarı Kırmızılılar'a karşı sahada olmasınınsa mümkün görünmediği öğrenildi. Öte yandan Almanya Milli Takımı da Kroos'un yerine Türk asıllı Suat Serdar'ı kadroya davet etti.