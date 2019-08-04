Toplar Kruse’ye

Yeni transfer Max Kruse, Audi Cup performansıyla beğeni topladı. Yeteneği, zekası ve tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlayacağını belli eden Alman futbolcunun sıkıntısı ise topla az buluşmak oldu.

Daha fazla topla buluşması gerektiğini teknik heyet ile paylaşan futbolcunun bu sıkıntısına Teknik Direktör Ersun Yanal da çözüm arıyor. Yanal, antrenmanlarda mümkün olduğunca bu konu üzerine odaklanacak. Deneyimli hoca, topların ataklarda Kruse’ye temas etmesinin öneminden bahsedecek. Alman yıldız, Audi Cup maçlarında topla her buluştuğunda attığı paslarla ya da boşalttığı alanlarla farkını gözler önüne sermişti.