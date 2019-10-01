Toprak, 2020'de PATA Yamaha'da

Superbike'a adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± 2018'de bir kez 2'nci, bir kez de 3'Ã¼ncÃ¼Â olarak dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken, bu yÄ±l ise Fransa ayaÄŸÄ±ndaki ilk yarÄ±ÅŸta birinciÂ olarak bunu baÅŸaran ilk TÃ¼rk motosikletÃ§i unvanÄ±nÄ± alan Toprak, kariyeriÂ aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±.

BaÄŸÄ±msÄ±z sÃ¼rÃ¼cÃ¼ olarak Turkish Puccetti takÄ±mÄ±nda yarÄ±ÅŸmasÄ±na raÄŸmenÂ son 2 ayak Ã¶ncesi pilotlar klasmanÄ±nÄ±n 5'inci sÄ±rasÄ±nda yer alan 22 yaÅŸÄ±ndakiÂ motosikletÃ§i, fabrika takÄ±mlarÄ±ndan PATA Yamaha'ya transfer oldu.

PATA Yamaha takÄ±mÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2020 sezonu kadrosununÂ HollandalÄ± Michael van der Mark ve Toprak RazgatlÄ±oÄŸlu'ndan oluÅŸacaÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Yamaha Motor Avrupa BaÅŸkanÄ± Eric deÂ Seynes, "Superbike'daki en heyecan verici genÃ§ pilot Toprak RazgatlÄ±oÄŸlu, gelecekÂ yÄ±l Yamaha adÄ±na yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± iÃ§in hem mutlu hem de gururluyum. Toprak'Ä±n bu yÄ±lkiÂ geliÅŸimine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yeteneÄŸini ve savaÅŸÃ§Ä± ruhunu aÃ§Ä±kÃ§aÂ gÃ¶rebilirsiniz." ifadelerini kullandÄ±.

2015 Avrupa Superstock 600 ÅŸampiyonu ve 2017 Avrupa Superstock 1000Â ikincisi Toprak'Ä±n, bu sezon Superbike'da bir birinciliÄŸi, 2 ikinciliÄŸi ve 5Â Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ bulunuyor.