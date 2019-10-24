Toprak Razgatlıoğlu: Bu sene podyum gelecek sene şampiyonluk

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WorldSBK) sezonun son yarışı olan Katar’da piste çıkıyor. 24-26 Ekim tarihlerinde Katar’da Losail Uluslararası Pisti’nde TSİ 20.00’de koşulacak yarışlarda Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonu podyumda noktalamak için mücadele edecek. Razgatlıoğlu, gelecek sene PATA Yamaha takımı ile mücadele edecek.

Toprak, sezonu 3’üncü olarak bitirmek için pistte

Son iki yarış öncesinde 299 puanla şampiyonada 5’inci sırada yer alan Razgatlıoğlu, "Bu sezon hem yarış kazandım hem yılın en iyi bağımsız sürücüsü oldum hem de final podyumu için çok büyük bir avantaja sahibim. Benim için alışma sezonu olmasına rağmen bunca başarıya imza attığım bu yılı yine bir yarış zaferiyle noktalamak istiyorum. Böylece yeni takımıma giderken gelecek sezonun en önemli şampiyonluk adaylarından biri olduğumu da gösterebilme şansına sahip olacağım. Bu sene podyum, gelecek sene ise podyumun en üst basamağında yer almak istiyorum" dedi.