Torino, Laxalt'ı açıkladı

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan ve sol beke düşünülen isimler arasında bulunan Diego Laxalt'ın yeni takımı belli oldu.

İtalyan ekibi Torino, Uruguaylı futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Transferin satın alma opsiyonlu kiralık olduğu öğrenildi.

Yapılan açıklamada, "Hoş geldin Laxalt" notu düşüldü.

Yıldız futbolcu, Milan formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 29 maçta sadece 1 asist yapabilmişti.