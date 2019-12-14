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14.12.2019 - 10:55 | | Fanatik

Tosic'ten maaş fedakarlığı!

Çin Ligi ekibi Guangzhou RF’le yollarını ayırmak için geri sayımda olan Sırp savunmacı Dusko Tosic, Trabzonspor’un ilgisine olumlu yanıt verdi. Menajerler aracılığıyla iletilen teklife sıcak bakan 34 yaşındaki oyuncunun, Türkiye’ye geri dönme konusunda istekli olduğu kaydedildi.

Tosic'ten maaş fedakarlığı!

Beşiktaş’ta 2015-18 sezonları arasında sergilediği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Dusko Tosic, 4.5 milyon Euro karşılığında 2018 yılında Çin Ligi ekibi Guangzhou RF’e transfer olmuştu. Çin Ligi ekibinde bu sezon 12 karşılaşmada forma giyip 3 gollük görüntü sergileyerek 34 yaşında olmasına rağmen formunu koruduğunu gösteren başarılı futbolcu, Trabzonspor’un radarına girmişti.

Deneyimli savunmacı için menajerler aracılığıyla ilk teması kuran bordo-mavililere, oyuncudan olumlu geri dönüş geldiği ortaya çıktı. Hem stoper hem de sol bek hattında forma giyebilen Sırp oyuncunun, Beşiktaş ve Gençlerbirliği formalarıyla geçirdiği toplamdaki 8 yıllık macera sebebiyle Türkiye’ye geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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Maaşında indirim...

Geçen sezonun başında Siyah- Beyazlılar’a transferi son anda gerçekleşmeyen ve ara Ocak ayı öncesinde Başakşehir’in de radarında bulunan başarılı oyuncunun, Çin’de bonuslarla birlikte 5 milyon Euro maaş alsa bile Türkiye’ye geri dönüş için ücretinde büyük bir indirime gitmeye olumlu baktığı ifade edildi.

Çin’de ligin bitmesi sebebiyle şu anda ülkesi Sırbistan’da bulunan Tosic’in, menajeri aracılığıyla gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı kaydedildi.

Tosicten maaş fedakarlığı

 

 

 

 

 

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