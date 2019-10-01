Tottenham-Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tottenham-Bayern Münih maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu ikinci hafta maçında grubun iki favori ekibi White Hart Line'da karşı karşıya geliyor. Daha önce Kupa Galipleri Kupası ve UEFA organizasyonunda karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde Tottenham evinde oynadığı müsabakalarda Bayern Münih'e karşı hiç kaybetmedi.

Alman takımlarına karşı evinde oynadığı son dört maçtan galip ayrılan Tottenham bu maçlardaki galibiyetlerini Borussia Dortmund karşısında aldı.

Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 9 deplasman maçında hiç kaybetmedi. 6 kez kazandı üç kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

TOTTENHAM-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tottenham-Bayern Münih maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. White Hart Line'da oynanacak olan müsabaka Fransız hakem Clement Turpin tarafından yönetilecek. Mücadele beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak.