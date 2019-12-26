Tottenham – Brighton maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Mourinho önderliğinde yeniden üst sıralara çıkmaya çalışan Tottenham Pazar günü evinde Chelsea’ye 2-0 mağlup olmuştu. Jose Mourinho göreve geldikten sonra ligdeki ikinci mağlubiyetini alan Londra ekibinin diğer yenilgisi ise Manchester United’a karşıydı. Bu iki büyük maçta alınan yenilgi ilerisi için iyi sinyaller vermedi. Diğer taraftan Ekim başında 3-0 kaybettikleri Brighton’dan intikam almak istiyorlar. Tottenham’da derbide kırmızı kart gören Heung-min Son cezalı durumda. Kaleci Lloris ile Erik Lamela’nın ise sakatlığı devam ediyor. Brighton’da da Jose Izquierdo ve Solly March sakatlıkları bulunan isimler

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Tottenham 1991’den bu yana evindeki Boxing Day maçlarında mağlup olmadı.

Tottenham’ın Jose Mourinho göreve geldikten sonra çıktığı 6 Premier Lig maçının 5’i 2.5 gol üzeri tamamlandı.

Tottenham’ın ligdeki son 6 maçında ilk yarı gol atıldı.

Brighton ligde 7 maçtır gol yiyor.



MİSLİ.COM ÜYELERİ EV SAHİBİNDEN YANA

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç olarak oynanabilecek karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %62 gibi ezici bir çoğunluğu Tottenham’ın maçı kazanacağı görüşünde.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN’İN TERCİHİ İSE

Mourinho derbide Chelsea’ye kaybedince bir iç saha maçında daha hata yapacak kredisi kalmadı. Dolayısıyla Min Son’dan yoksun olan Tottenham’ın yine de 3 puan için gerekli eforu göstereceği kanaatindeyim. Konuk ekip umut verecek bir futbol oynamıyor. Tottenham’ın zorlu iki deplasman sınavı öncesi 3 puanı kapıp zirveden daha fazla uzaklaşmayacağını düşünüyorum.