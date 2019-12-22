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22.12.2019 - 22:33 | | İSTANBUL (AA)

Tottenham-Chelsea: 0-2

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Tottenham'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Tottenham-Chelsea: 0-2

Premier Lig'in 18. haftasında Tottenham ile Chelsea, Tottenham Hotspur Stadı'nda karşılaştı.

Chelsea, Willian'ın 12. ve penaltıdan 45 4. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Tottenham'da Son Heung-min, 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

İki maç sonra kazanan Chelsea, 32 puana ulaştı ve 4. sırada yer aldı. Tottenham ise 26 puanla 7. sırada kaldı.

Öte yandan, günün diğer maçında ligin son sırasındaki Watford, konuk ettiği Manchester United'ı 2-0 yendi ve bu sezon ikinci kez galip geldi.

 

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