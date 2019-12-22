Tottenham-Chelsea derbisi canlı bahis heyecanı Misli.com'da!

Geçen hafta Wolverhampton deplasmanında olan Tottenham, Vertonghen’in son anlardaki golüyle 3 puanı alırken son 5 lig maçındaki 4. galibiyetini aldı. Bu sonuçla Mourinho gelmeden önce ligde alınan galibiyet sayısını geçtiler. Ev sahibinde kaleci Lloris, savunmacı Ben Davies, forvet Lamela sakat. Orta sahadan Ndombele’nin ise durumu şüpheli.

Son olarak evinde Bournemouth ile karşılaşan Chelsea, üstün oynadığı maçta son anlarada doğru yediği golle şok bir yenilgi alırken, son 5 maçtaki 4. yenilgisini almış oldu. Bu sezonde ligde oynadıkları dış saha maçlarının hepsinde gol yediler. Mavilerde önemli bir eksik yok.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Maviler, Tottenham deplasmanındaki son 13 lig maçının sadece 2’sini kazanabildi.

Mourinho’lu Tottenham’ın 5 lig maçı da 2,5 Gol Üstü bitti.

Chelsea’nin bu sezon ligde oynadığı 8 dış saha maçı da 2,5 Gol Üstü bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER