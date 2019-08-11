11.08.2019 - 00:26
Tottenham, sezona galibiyetle baÅŸladÄ±
Tottenham, sahasÄ±nda Aston Villa'yÄ± 3-1 maÄŸlup etti.Â
Ä°ngiltere Premier Lig'de oynanan maÃ§ta Tottenham, sahasÄ±nda Aston Villa'yÄ± 3-1 maÄŸlup etti.Â
White Hart Lane StadÄ±'nda oynanan maÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± 9. dakikada John McGinn'in attÄ±ÄŸÄ± golle Aston Villa 1-0 Ã¶nde kapadÄ±. 73. dakikada Tanguy Ndombele ile beraberliÄŸi yakalayan Londra ekibi, 86 ve 90. dakikalarda Harry Kane'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrÄ±ldÄ±.
Aston Villa'nÄ±n KasÄ±mpaÅŸa'dan renklerine baÄŸladÄ±ÄŸÄ± Trezeguet, ilk 11'de sahaya Ã§Ä±ktÄ± ve 59 dakika oyunda kaldÄ±.