Tottenham, Sissoko ile sÃ¶zleÅŸme uzatÄ±yor

Celal Umut Eren / Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

Tottenham formasÄ±yla yÄ±ldÄ±zlaÅŸan isimlerden Moussa Sissoko konusunda sÄ±cak bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, FenerbahÃ§eâ€™nin transfer listesinde olduÄŸu belirtilen Sissokoâ€™nun bu ihtimalinin ortadan kalktÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

FransÄ±z orta sahanÄ±n kulÃ¼bÃ¼ Tottenhamâ€™la yeni sÃ¶zleÅŸme konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve 2023â€™e kadar Londraâ€™da kalacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Tottenhamâ€™da 4 sene daha forma giyecek 30 yaÅŸÄ±ndaki Sissokoâ€™nun FenerbahÃ§eâ€™ye gitme durumunun artÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Son dakika olarak geÃ§ilen bu geliÅŸmede FenerbahÃ§e baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.