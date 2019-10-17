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17.10.2019 - 11:25 |

Tottenham'da Jose Mourinho sesleri

Tottenham, Mauricio Pochettino ile yolların ayrılması durumunda Jose Mourinho'yu takımın başına getirecek.

Tolga Üsküplüoğlu - Skorer Dış Haberler

Soccer Link'in haberine göre; Premier Lig'e bu sezon kötü başlangıç yapan Tottenham'da menajer Mauricio Pochettino'nun koltuğu sallantıda. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Bayern Munih'e alınan 7-2'lik mağlubiyet sonrası ağır eleştirilen tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılması durumunda yerine ise Portekizli teknik adam Mourinho'nun getirilmesine karar verildi.

Tottenham Yönetimi, 2014 yılından beri takımın başında olan Pochettino'nun yerine üç dönem Ada'da görev yapan Jose Mourinho olarak belirledi.

Tottenhamda Jose Mourinho sesleri

Tottenhamda Jose Mourinho sesleri

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