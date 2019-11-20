Tottenham'da Mourinho dönemi

Teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son veren İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Jose Mourinho'yu takımın başına getirdiğini açıkladı.

Mourinho'dan ilk açıklama

Tottenham Teknik Direktörü olarak ilk sözlerini paylaşan deneyimli hoca, "Büyük mirasa ve tutkulu taraftarlara sahip bir takıma geldiğim için heyecanlıyım. Hem kadronun hem de akademinin kalitesi beni çok etkiledi. Bu oyuncularla çalışacak olmak ilgi çekici" değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde final oynatmıştı

Tottenham Başkanı Daniel Levy yaptığı açıklamada "Bu değişikliği yaparken çok düşündük. Aceleyle alınmış bir karar değildi. Geçen sezonun sonundan bugüne kadar ligde aldığımız sonuçlar büyük hayal kırıklığı yarattı" ifadelerini kullanmıştı.

Tottenham'da 5,5 yıldır görev yapan Arjantinli teknik adam, geçen sezon başkent ekibine Şampiyonlar Ligi'nde final oynatıp kariyerinin zirvesine çıkmıştı. Bu sezon ise Premier Lig'de geride kalan 12 haftada sadece 3 galibiyet elde eden Tottenham, 14 puanla 14. sırada yer alıyor.

Aralık 2018'den bu yana ilk kez

Porto ve Inter'in başında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Jose Mourinho, Manchester United'dan ayrıldığı Aralık 2018'den bu yana takım çalıştırmıyordu.

Böylelikle tecrübeli teknik adam yeniden Premier Lig'e geri dönmüş oldu.