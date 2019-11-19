Tottenham'da Pochettino'nun görevine son verildi!

Londra ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezonun sonunda ve bu sezonun başında alınan kötü sonuçlar hatırlatılarak, 47 yaşındaki Arjantinli teknik adamın görevine son verilmesi kararının acele bir şekilde alınmadığı kaydedildi.

Tottenham'da 5,5 yıldır görev yapan Pochettino, geçen sezon başkent temsilcisiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti.

Ligde geride kalan 12 haftada sadece 3 galibiyet elde eden Tottenham, 14 puanla 14. sırada yer alıyor.

Başkan açıkladı: 'Hayal kırıklığı...'

Tottenham Başkanı Daniel Levy: "Bu değişikliği yaparken çok düşündük. Aceleyle alınmış bir karar değildi. Geçen sezonun sonundan bugüne kadar ligde aldığımız sonuçlar büyük hayal kırıklığı yarattı." açıklaması yaptı.