UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Trabzonspor 2. maçında İsviçre ekibi Basel'le karşılaşıyor. Bordo-mavili ekip ilk maçında aldığı mağlubiyeti Basel karşısında telafi etmek istiyor. Öte yandan kendi liginde lider olan Basel ise deplasmanda alacağı galibiyetle Avrupa Ligi'nde de liderliğini perçinlemek peşinde... Peki, Trabzon Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZON BASEL MAÇI NE ZAMAN?

Trabzon Basel maçı 3 Ekim Perşembe akşamı saat 22.00'de Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Müsabakayı İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek.

3 GOLLE GEÇTİ

Lig lideri Basel, 9. hafta maçında St. Jakob-Park’ta Luzern’i ağırladı.

Ev sahibi ekip, 28 ve 58. dakikalarda Arthur Cabral, 90 1. dakikada da Kemal Ademi’nin attığı gollerle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 22’ye çıkaran Basel, en yakın rakibi Young Boys’un 3 puan önünde zirvedeki yerini korudu. Luzern ise 9 puanla 7. sırada kaldı.