Trabzon ile Malatya rövanşa çıkıyor

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı’nda 20.30’da başlayacak ve beIN Sports’tan canlı yayınlanacak müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Trabzonspor’da Onazi’nin uzun süreli sakatlığı devam ediyor.



Yeni Malatyaspor ise Partizan ile kozlarını paylaşacak. Yeni Malatya Stadı’nda 20.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Nasıl tur atlarlar?

Trabzonspor, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1’lik beraberliklerde de turu geçecek. Sparta Prag’a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli. Müsabakada normal süre 2-2 berabere biterse uzatmaya gidilecek. 15’er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.



Malatyaspor’un ise turu geçebilmek için Partizan’ı gol yemeden 2 farklı skorla yenmesi ya da gollü 3 farklı skorla kazanması gerekiyor. Müsabaka 3-1 temsilcimizin galibiyetiyle sonuçlanırsa uzatmaya gidilecek. 15’er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Diğer sonuçlar Partizan’ı play-off turuna taşıyacak.