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06.09.2019 - 22:02| AA

Trabzon Valisi UstaoÄŸlu, Trabzonspor yönetimini ziyaret etti

Trabzon Valisi Ä°smail UstaoÄŸlu, Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ yÃ¶netimini ziyaret etti.Â

Trabzon Valisi UstaoÄŸlu, Trabzonspor yönetimini ziyaret etti

Trabzon Valisi Ä°smail UstaoÄŸlu, Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ yÃ¶netimini ziyaret etti.Â 

UstaoÄŸlu, kulÃ¼bÃ¼n Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'ni ziyaret ederek BaÅŸkan Ahmet AÄŸaoÄŸlu, teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman ve bazÄ± yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Â AÄŸaoÄŸlu ile bir sÃ¼re sohbet eden UstaoÄŸlu, teknik direktÃ¶r Karaman'a da baÅŸarÄ±lar diledi.Â BaÅŸkan AÄŸaoÄŸlu, ziyaret anÄ±sÄ±na Vali UstaoÄŸlu'na adÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu 61 numaralÄ± bordo-mavi forma hediye etti.

Ziyarette, Trabzonspor Genel Sekreteri Ã–mer SaÄŸÄ±roÄŸlu, TS Club'lardan sorumlu yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi YalÃ§Ä±n Orhan, yatÄ±rÄ±mlar ve projelerden sorumlu yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Zafer GÃ¶ktaÅŸ ile Ä°dari Ä°ÅŸler ve Tesisler Sorumlusu Lokman SadÄ±klar da yer aldÄ±.

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Trabzon Valisi UstaoÄŸlu, Trabzonspor yÃ¶netimini ziyaret etti

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