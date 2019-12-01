Trabzon'da Abdurrahim Albayrak'a saldırı!

Nevzat Dindar / Skorer.com

Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oldu.

Müsabakanın son dakikalarında Nagatomo’nun attığı gol ardından tansiyon yükseldi. Akyazı Stadı'nda Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Futbol A Takım Medya Sorumlusu Eray Sözen'e Bordo Mavili ekip taraftarları tarafından saldırı oldu.

Eray Sözen karakola gidip ifade verdiği için Fatih Terim’in basın toplantısına katılamadı.

Albayrak: "İki kişinin yapmış olduğu hata..."

TRT Spor'a konuşan Abdurrrahim Albayrak, "Trabzonspor ile en ufak bir problemimiz olmamıştır, iki kişinin yapmış olduğu hata, Trabzonspor camiasına mal edilemez. Bizi çok güzel ağırladılar. Eray kardeşimize bir müdahale oldu. Bizde araya girdik. Kendisi ifade vermek için karakola gitti." açıklamasında bulundu.