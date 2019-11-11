Trabzon'da yerel gazeteler, SÃ¼per Lig'in 11. haftasÄ±nda evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'a Ã¶vgÃ¼ yaÄŸdÄ±rdÄ±.

Karadeniz gazetesi ilk sayfasÄ±nda, bordo-mavililerin gol sevinci yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± ile "Trabzonspor Hakeme RaÄŸmen 1-0" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±. Gazete son sayfasÄ±nda ise "Siz Topunuz Gelin. Bu Ruh, Bu YÃ¼rek Hepinize Yeter" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verdiÄŸi haberde, "Trabzonspor, hakem AbdÃ¼lkadir Bitigen'in ilk yarÄ±da skandal dÃ¼dÃ¼kler Ã§aldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadelede, Alanyaspor'u 1-0 yenerken maÃ§Ä±n kahramanÄ± 90 dakika bÃ¼yÃ¼k destek veren taraftar oldu." ifadelerini kullandÄ±.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de ilk sayfasÄ±nda "Hakemi de Alanya'yÄ± da yendik" ve arka sayfasÄ±nda "Zirvenin UÅŸaklarÄ± 1-0" baÅŸlÄ±klarÄ± ile galibiyeti sayfalarÄ±na taÅŸÄ±dÄ±.

Karadeniz'den GÃ¼nebakÄ±ÅŸ gazetesi ise ilk sayfasÄ±nda "Ä°laÃ§ Gibi ÃœÃ§ Puan", son sayfasÄ±nda "Hayata DÃ¶nÃ¼ÅŸ" baÅŸlÄ±klarÄ±yla yer verdiÄŸi galibiyet haberinde, "Trabzonspor, 10 kiÅŸi mÃ¼cadele ettiÄŸi maÃ§ta Alanya'yÄ± dize getirdi." ÅŸeklindeki ifadeleri okuyucularÄ±yla paylaÅŸtÄ±.

Â Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasÄ±nda "FÄ±rtÄ±na SÃ¶ktÃ¼ AldÄ±", arka sayfasÄ±nda "Yok BÃ¶yle FÄ±rtÄ±na" baÅŸlÄ±klarÄ±yla manÅŸetlerine taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± haberde, "Trabzonspor, kazandÄ±ÄŸÄ± ilk penaltÄ±yÄ± Majid Hosseini ile gole Ã§evirerek 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. Bordo-mavililer, 83. dakikada kullandÄ±ÄŸÄ± penaltÄ±da Hosseini bu kez kaleciye teslim. 27. dakikada Abdulkadir Parmak kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼ ve FÄ±rtÄ±na uzun sÃ¼re sahada 10 kiÅŸi mÃ¼cadele etti." deÄŸerlendirmelerine yer verdi.

Taka gazetesi de ilk sayfasÄ±nda "Ä°ÅŸte O Ruh" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± galibiyete iliÅŸkin haberini, arka sayfasÄ±nda "AlayÄ±na Ä°syan" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ve "25. dakikada Abdulkadir Parmak'Ä±n atÄ±lmasÄ±na adeta isyan eden bordo-mavililer, ikinci yarÄ±da ruhlarÄ±nÄ± ortaya koydu, hem hakemi hem de Alanya'yÄ± yendi." ifadeleriyle okuyucularÄ±na sundu.

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