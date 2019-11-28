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28.11.2019 - 17:42 |

Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor-Getafe maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu...

Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor grubundaki son maçta İspanyol ekibi Getafe'yi konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Andris Treimanis...

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Erce, Hosseini, Doğan, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan, Kerem, Abdülkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet

GETAFE: Chichizola, Djene, Bruno, Mata, Portillo, Nyom, Olivera, Arambarri, Molina, Fajr, Kenedy

Trabzonda ilk 11ler belli oldu

 

 

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