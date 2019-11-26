‘Trabzon’da kafam rahat’

ONUR DİNÇER

Trabzonspor’un sezon başında Crystal Palace’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, futbol hayatının en formda dönemini yaşıyor. Bordo-mavili takımda şu ana dek dokuz gol kaydeden Norveçli santrfor, kulübünde olduğu kadar milli takımdaki performansıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ülkesinin milli takımının son üç maçında fileleri havalandırarak bu karşılaşmalarda 4 atan futbolcu, Norveç’te adeta kahraman ilan edilmiş durumda.



Romanya, Faroe Adaları ve Malta maçlarını boş geçmeyen 23 yaşındaki forvet, ayağının tozuyla çıktığı lig maçında Ankaragücü karşısında da açılış golünü kaydederek galibiyete büyük katkı sağladı. Norveç basınına form durumuyla ilgili açıklamada bulunan Sörloth, “Şu an çok iyi durumdayım. Gollerimi attıkça özgüven kazanıyor ve daha da çok gol atacağıma inanıyorum” dedi.



Bordo-mavililerin iki yıllığına kiralık olarak aldığı ve satın alma opsiyonu bulunan Alexander Sörloth için Norveç basını, Trabzonspor’un bu opsiyonu kullanacağını da yazdı. Danimarka, İngiltere, Belçika’da geçtiğimiz sezonlarda göçebe bir görüntü çizdiğine dikkat çeken futbolcu, Karadeniz ekibinde mutlu olduğunu belirterek, “Trabzonspor’a iki yıl kiralık olarak geldim, Burada kafam daha rahat, yeniden bir yerlere gitmekle ilgili düşüncelere kapılmama ve bu yüzden strese girmeme gerek yok” diye konuştu.

Norveç baharı

Trabzonsporlu Alexander Sörloth ile Başakşehirli Frederik Guldbrandsen’in iyi performansları, ülkelerinde sevinçle karşılandı. Gulbrandsen’in Galatasaray maçında tek golü kaydederek, maçın yıldızı olmasıyla; Sörloth’un Ankaragücü maçında fileleri havalandırması Norveç’te bu isimlerin başlıklara taşınmasıyla sonuçlandı.