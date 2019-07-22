Trabzonspor: 0 - Haladas Szombathely: 0

Genç oyunculardan kurulu bir kadroyla ilk karşılaşmasına çıkan bordo-mavili takımda ikinci yarı yeni transferler Avdijaj ve Andjusic de forma giydi.

Maçı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar'ın yanı sıra çok sayıda gurbetçi taraftar da izledi.

İkinci maç yarın

Trabzonspor, Avusturya kampında ikinci hazırlık maçını yarın oynayacak.Bordo-mavililer, kampın 4. gününde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman takımı ile karşılaşacak.

Stat: Meisl Grein

Hakemler: Ziernwand, Schachner, Romaniuk

Trabzonspor: Arda Akbulut, Serkan Asan, Ahmet Baha Bilgin (Dk. 64 Ahmet Canbaz), Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Behlül Aydın (Dk. 65 Murat Cem Akpınar), Yusuf Sarı (Dk. 63 Avdijaj), Kerem Baykuş, Ahmet Eren (Dk. 63 Andjusic), Koray Kılınç (Dk. 63 Muhammet Akpınar)

Szombathely Haladas: Gyudjan (Dk. 46 Rozsa), Toth, Jansco, Nemeth, Holdampf, Predrag (Dk. 46 Tamas), Nemeth, Nyari (Dk.46 Medgyes), Jagodics (Dk. 46 Eszlatyi), Gaal, Bence Kiss

Sarı kart: Dk. 26 Nyari (Szombathely Haladas)