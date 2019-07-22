Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTrabzonsporTrabzonspor: 0 - Haladas Szombathely: 0
22.07.2019 - 21:39| GREIN (AA) -

Trabzonspor: 0 - Haladas Szombathely: 0

 Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Macaristan'ın 2. Lig ekiplerinden Szombathely Haladas ile golsüz berabere kaldı.

Trabzonspor: 0 - Haladas Szombathely: 0

Genç oyunculardan kurulu bir kadroyla ilk karşılaşmasına çıkan bordo-mavili takımda ikinci yarı yeni transferler Avdijaj ve Andjusic de forma giydi.

Maçı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar'ın yanı sıra çok sayıda gurbetçi taraftar da izledi.

İkinci maç yarın

Trabzonspor, Avusturya kampında ikinci hazırlık maçını yarın oynayacak.Bordo-mavililer, kampın 4. gününde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman takımı ile karşılaşacak.

Stat: Meisl Grein

Hakemler: Ziernwand, Schachner, Romaniuk

Trabzonspor: Arda Akbulut, Serkan Asan, Ahmet Baha Bilgin (Dk. 64 Ahmet Canbaz), Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Behlül Aydın (Dk. 65 Murat Cem Akpınar), Yusuf Sarı (Dk. 63 Avdijaj), Kerem Baykuş, Ahmet Eren (Dk. 63 Andjusic), Koray Kılınç (Dk. 63 Muhammet Akpınar)

Szombathely Haladas: Gyudjan (Dk. 46 Rozsa), Toth, Jansco, Nemeth, Holdampf, Predrag (Dk. 46 Tamas), Nemeth, Nyari (Dk.46 Medgyes), Jagodics (Dk. 46 Eszlatyi), Gaal, Bence Kiss

Sarı kart: Dk. 26 Nyari (Szombathely Haladas)

 

Muriç: Camiaya adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray, göl kenarında koştu

Galatasaray, göl kenarında koştu

Tamer Tuna: Başarıya giden yolda neler gerektiğini bilen bir takımız

Tamer Tuna: Başarıya giden yolda neler gerektiğini bilen bir takımız

Papy Djilobodji, Gazişehir Gaziantep’te

Papy Djilobodji, Gazişehir Gaziantep’te

Ghaylen Chaaleli, sağlık kontrolünden geçti

Ghaylen Chaaleli, sağlık kontrolünden geçti

Sıradaki Haber