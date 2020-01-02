Trabzonspor 2 hazırlık maçı yapacak

Trabzonspor'un, Süper Ligin ikinci yarısı öncesi Antalya'da yapacağı kamp programı açıklandı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın 5 Ocak tarihinde Antalya Belekte toplanarak 11 Ocak tarihine kadar çalışmalarını burada sürdüreceği belirtildi. Trabzonspor'un ayrıca Antalya kampında Partizan Tiran ve Bursaspor ile de hazırlık maçları oynayacağı kaydedildi.