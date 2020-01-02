02.01.2020 - 14:01 | | Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)
Trabzonspor 2 hazırlık maçı yapacak
Trabzonspor, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak.
Trabzonspor'un, Süper Ligin ikinci yarısı öncesi Antalya'da yapacağı kamp programı açıklandı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın 5 Ocak tarihinde Antalya Belekte toplanarak 11 Ocak tarihine kadar çalışmalarını burada sürdüreceği belirtildi. Trabzonspor'un ayrıca Antalya kampında Partizan Tiran ve Bursaspor ile de hazırlık maçları oynayacağı kaydedildi.