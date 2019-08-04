Trabzonspor, Adebayor ile anlaştı

Trabzonspor Hugo Rodallega'nın takımdan ayrılışından sonra forvet transferinde kriz yaşadı. Listeye giren isimlerden Berg, Santini, Bony, İbisevic, Jonathas, Caicedo ve Keseru ile anlaşılamadı.

ŞAPKADAN SÖRLOTH ÇIKTI

Sonrasında gündeme Daniel Sturridge geldi. İngiliz golcü süre istedi ama o süre bir türlü bitmedi! Trabzonspor sürpriz bir şekilde Norveçli golcü Alexander Sörloth'ü transfer etti.

BİR SÜRPRİZ YAŞANMAZSA

Trabzonspor bir forvet daha alacağını açıkladı. Elde kalan tek isim Emmanuel Adebayor... Fırtına, boşta olan 35 yaşındaki yıldızı hazırda bekletiyor. Bir sürpriz yaşanmadığı taktirde Başakşehir'in eski golcüsü önümüzdeki hafta resmi imzayı atacak.

60 MAÇ 24 GOL

Adebayor, Süper Lig'de 60 maça çıktı... 35 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda 24 kez fileleri havalandırmayı başardı.